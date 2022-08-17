Челябинский губернатор проинспектирует села, куда приезжал Путин

Алексей Текслер осмотрит обновленные села Запасное и Джабык (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 августа посетит села Джабык и Запасное, серьезно пострадавшие в 2021 году от природных пожаров, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. ЧП стало предметом личного внимания президента Владимира Путина, который с вертолета осмотрел место бедствия.

«Губернатор Алексей Текслер 19 августа посетит с рабочим визитом села Джабык и Запасное в Карталинском районе. В субботу, 20 августа, он примет участие в Парижском полумарафоне, который стартует в соседнем Нагайбакском районе в селе Париж», — пояснили URA.RU в пресс-службе главы региона.

Многие жители поселков Джабык и Запасного потеряли жилье из-за пожаров, которые бушевали в Карталинском, Нагайбакском и Увельском районах с 8 июля прошлого года. В Джабыке сгорело 40 жилых домов и 23 дачи, а в Запасном пламя уничтожило 15 домов. Губернатор Алексей Текслер три дня провел на месте ЧП и объявил режим ЧС в регионе.

К 12 июля огонь удалось побороть. Губернатор поставил задачу, чтобы к 1 октября 2021 года все погорельцы получили новые дома. Спустя месяц в Челябинскую область прибыл президент РФ, осмотрел с воздуха пострадавшие поселки и провел всероссийское совещание по вопросам борьбы с природными бедствиями.