Агитацию свердловского политика разместили на писсуарах. Фото

18 августа 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Вениамин Помазкин выдвинулся в кандидаты в гордуму Асбеста Фото: Анна Майорова © URA.RU Агитационные плакаты с изображением кандидата в городскую думу Асбеста Вениамина Помазкина разместили на писсуарах общественного туалета. Фотографии из торгового центра «Небо» появились в свердловских telegram-каналах. На опубликованных фотографиях видно, что небольшие флаеры с изображением кандидата размещены прямо на писсуарах в мужском туалете. Telegram-канал «ИродЪ Уральский» утверждает, что фото было сделано в ТЦ «Небо». Сам Помазкин в разговоре с URA.RU заявил, что ему нет дела до данной ситуации. «Ничего с этим делать я не буду, у меня нет на это времени. Если честно, мне ***** (все равно — прим. ред)», — сказал он. telegram-канал «ИродЪ Уральский»

Агитационные плакаты с изображением кандидата в городскую думу Асбеста Вениамина Помазкина разместили на писсуарах общественного туалета. Фотографии из торгового центра «Небо» появились в свердловских telegram-каналах. На опубликованных фотографиях видно, что небольшие флаеры с изображением кандидата размещены прямо на писсуарах в мужском туалете. Telegram-канал «ИродЪ Уральский» утверждает, что фото было сделано в ТЦ «Небо». Сам Помазкин в разговоре с URA.RU заявил, что ему нет дела до данной ситуации. «Ничего с этим делать я не буду, у меня нет на это времени. Если честно, мне ***** (все равно — прим. ред)», — сказал он.