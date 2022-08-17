17 августа 2022

Агитацию свердловского политика разместили на писсуарах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча генерального директора УГМК-холдинг Андрея Козицына с общественностью. Свердловская область, Верхняя Пышма, помазкин вениамин
Вениамин Помазкин выдвинулся в кандидаты в гордуму Асбеста Фото:

Агитационные плакаты с изображением кандидата в городскую думу Асбеста Вениамина Помазкина разместили на писсуарах общественного туалета. Фотографии из торгового центра «Небо» появились в свердловских telegram-каналах.

На опубликованных фотографиях видно, что небольшие флаеры с изображением кандидата размещены прямо на писсуарах в мужском туалете. Telegram-канал «ИродЪ Уральский» утверждает, что фото было сделано в ТЦ «Небо».

Сам Помазкин в разговоре с URA.RU заявил, что ему нет дела до данной ситуации. «Ничего с этим делать я не буду, у меня нет на это времени. Если честно, мне ***** (все равно — прим. ред)», — сказал он.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Агитационные плакаты с изображением кандидата в городскую думу Асбеста Вениамина Помазкина разместили на писсуарах общественного туалета. Фотографии из торгового центра «Небо» появились в свердловских telegram-каналах. На опубликованных фотографиях видно, что небольшие флаеры с изображением кандидата размещены прямо на писсуарах в мужском туалете. Telegram-канал «ИродЪ Уральский» утверждает, что фото было сделано в ТЦ «Небо». Сам Помазкин в разговоре с URA.RU заявил, что ему нет дела до данной ситуации. «Ничего с этим делать я не буду, у меня нет на это времени. Если честно, мне ***** (все равно — прим. ред)», — сказал он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...