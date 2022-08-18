Инсайд: вице-мэр из ХМАО готовится к командировке в Донбасс

19 августа 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Первый замглавы Пыть-Яха Алексей Золотухин может вновь отправиться в Донбасс Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первый заместитель главы Пыть-Яха Алексей Золотухин готовится к новой командировке в Донбасс. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Золотухин половину лета и так провел в Донбассе, в Макеевке, которая является подшефной для Югры территорией. Потом он вернулся в Пыть-Ях и вышел на работу. Но в конце августа собирается вновь отправиться в ДНР. Он там обеспечивает взаимодействие с местными властями», — сообщил инсайдер. В пресс-службе мэрии Пыть-Яха подтвердили факт выхода Золотухина на работу. Однако подтвердить или опровергнуть информацию о его предстоящей командировке в Донбасс не смогли. Ранее URA.RU уже сообщало о летней поездке Золотухина в Макеевку. В это время следственный комитет закрыл уголовное дело, которое было возбуждено в его отношении по подозрению в превышении должностных полномочий. Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин вынужден был начать 24 февраля. Цель спецоперации — избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и национальных формирований Украины.

Первый заместитель главы Пыть-Яха Алексей Золотухин готовится к новой командировке в Донбасс. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Золотухин половину лета и так провел в Донбассе, в Макеевке, которая является подшефной для Югры территорией. Потом он вернулся в Пыть-Ях и вышел на работу. Но в конце августа собирается вновь отправиться в ДНР. Он там обеспечивает взаимодействие с местными властями», — сообщил инсайдер. В пресс-службе мэрии Пыть-Яха подтвердили факт выхода Золотухина на работу. Однако подтвердить или опровергнуть информацию о его предстоящей командировке в Донбасс не смогли. Ранее URA.RU уже сообщало о летней поездке Золотухина в Макеевку. В это время следственный комитет закрыл уголовное дело, которое было возбуждено в его отношении по подозрению в превышении должностных полномочий. Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин вынужден был начать 24 февраля. Цель спецоперации — избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и национальных формирований Украины.