18 августа 2022
17 августа 2022

Инсайд: вице-мэр из ХМАО готовится к командировке в Донбасс

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
Первый замглавы Пыть-Яха Алексей Золотухин может вновь отправиться в Донбасс Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Первый заместитель главы Пыть-Яха Алексей Золотухин готовится к новой командировке в Донбасс. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

«Золотухин половину лета и так провел в Донбассе, в Макеевке, которая является подшефной для Югры территорией. Потом он вернулся в Пыть-Ях и вышел на работу. Но в конце августа собирается вновь отправиться в ДНР. Он там обеспечивает взаимодействие с местными властями», — сообщил инсайдер. В пресс-службе мэрии Пыть-Яха подтвердили факт выхода Золотухина на работу. Однако подтвердить или опровергнуть информацию о его предстоящей командировке в Донбасс не смогли.

Ранее URA.RU уже сообщало о летней поездке Золотухина в Макеевку. В это время следственный комитет закрыл уголовное дело, которое было возбуждено в его отношении по подозрению в превышении должностных полномочий.

Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин вынужден был начать 24 февраля. Цель спецоперации — избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и национальных формирований Украины.

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Первый заместитель главы Пыть-Яха Алексей Золотухин готовится к новой командировке в Донбасс. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Золотухин половину лета и так провел в Донбассе, в Макеевке, которая является подшефной для Югры территорией. Потом он вернулся в Пыть-Ях и вышел на работу. Но в конце августа собирается вновь отправиться в ДНР. Он там обеспечивает взаимодействие с местными властями», — сообщил инсайдер. В пресс-службе мэрии Пыть-Яха подтвердили факт выхода Золотухина на работу. Однако подтвердить или опровергнуть информацию о его предстоящей командировке в Донбасс не смогли. Ранее URA.RU уже сообщало о летней поездке Золотухина в Макеевку. В это время следственный комитет закрыл уголовное дело, которое было возбуждено в его отношении по подозрению в превышении должностных полномочий. Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин вынужден был начать 24 февраля. Цель спецоперации — избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и национальных формирований Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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