Пермских учителей и школьников объединит социальная сеть

19 августа 2022 в 09:47 Размер текста - 17 +

Онлайн-сервисы внедряют в систему образования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае с 1 сентября заработает федеральная государственная информационная система «Моя школа». Сервис представляет собой единую онлайн-платформу, в которую кроме электронных дневников и уроков внедрена социальная сеть для педагогов и учеников, сообщают в краевой администрации. «Пермский край вошел в число 15 пилотных регионов, где в этом году заработает федеральная государственная информационная система „Моя школа“. На портале будет интегрировано все самое необходимое для учебного процесса: электронный дневник, интерактивные уроки с 1 по 11 классы, библиотека материалов и даже социальная сеть для школьников и педагогов», — говорится на сайте губернатора и администрации Пермского края. По замыслу чиновников, с помощью сервиса будет создано единое образовательное пространство для учеников, учителей и их родителей. В Прикамье ресурс заработает с 1 сентября 2022 года, а школы всей России подключатся к нему только с января 2023 года. «Моя школа» будет работать на российском программном обеспечении, а весь цифровой контент — верифицирован.

В Пермском крае с 1 сентября заработает федеральная государственная информационная система «Моя школа». Сервис представляет собой единую онлайн-платформу, в которую кроме электронных дневников и уроков внедрена социальная сеть для педагогов и учеников, сообщают в краевой администрации. «Пермский край вошел в число 15 пилотных регионов, где в этом году заработает федеральная государственная информационная система „Моя школа“. На портале будет интегрировано все самое необходимое для учебного процесса: электронный дневник, интерактивные уроки с 1 по 11 классы, библиотека материалов и даже социальная сеть для школьников и педагогов», — говорится на сайте губернатора и администрации Пермского края. По замыслу чиновников, с помощью сервиса будет создано единое образовательное пространство для учеников, учителей и их родителей. В Прикамье ресурс заработает с 1 сентября 2022 года, а школы всей России подключатся к нему только с января 2023 года. «Моя школа» будет работать на российском программном обеспечении, а весь цифровой контент — верифицирован.