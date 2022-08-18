18 августа 2022

Пермских учителей и школьников объединит социальная сеть

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Южноуральск. Челябинская область, айтишник, айти, технологии будущего, компьютер, хакер, цифровизация
Онлайн-сервисы внедряют в систему образования Фото:

В Пермском крае с 1 сентября заработает федеральная государственная информационная система «Моя школа». Сервис представляет собой единую онлайн-платформу, в которую кроме электронных дневников и уроков внедрена социальная сеть для педагогов и учеников, сообщают в краевой администрации.

«Пермский край вошел в число 15 пилотных регионов, где в этом году заработает федеральная государственная информационная система „Моя школа“. На портале будет интегрировано все самое необходимое для учебного процесса: электронный дневник, интерактивные уроки с 1 по 11 классы, библиотека материалов и даже социальная сеть для школьников и педагогов», — говорится на сайте губернатора и администрации Пермского края.

По замыслу чиновников, с помощью сервиса будет создано единое образовательное пространство для учеников, учителей и их родителей. В Прикамье ресурс заработает с 1 сентября 2022 года, а школы всей России подключатся к нему только с января 2023 года. «Моя школа» будет работать на российском программном обеспечении, а весь цифровой контент — верифицирован.

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В Пермском крае с 1 сентября заработает федеральная государственная информационная система «Моя школа». Сервис представляет собой единую онлайн-платформу, в которую кроме электронных дневников и уроков внедрена социальная сеть для педагогов и учеников, сообщают в краевой администрации. «Пермский край вошел в число 15 пилотных регионов, где в этом году заработает федеральная государственная информационная система „Моя школа“. На портале будет интегрировано все самое необходимое для учебного процесса: электронный дневник, интерактивные уроки с 1 по 11 классы, библиотека материалов и даже социальная сеть для школьников и педагогов», — говорится на сайте губернатора и администрации Пермского края. По замыслу чиновников, с помощью сервиса будет создано единое образовательное пространство для учеников, учителей и их родителей. В Прикамье ресурс заработает с 1 сентября 2022 года, а школы всей России подключатся к нему только с января 2023 года. «Моя школа» будет работать на российском программном обеспечении, а весь цифровой контент — верифицирован.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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