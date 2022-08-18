Пермский Театр-Театр едет в Москву на 8 фурах. Фото

19 августа 2022 в 10:34 Размер текста - 17 +

Все декорации и костюмы — для одного спектакля Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU На гастроли Пермского академического Театра-Театра в Москву отправятся 116 человек и 8 фур с 15 тоннами декораций. Об этом представители театра сообщили в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Все это — чтобы показать столичной публике, которая 29 и 30 августа наполнит зрительный зал Театра имени Евгения Вахтангова, мюзикл „Три товарища“. В спектакле также задействованы три немецких ретро-автомобиля 30-х годов, которые были найдены специально для этого спектакля», — пояснили в пресс-службе театра корреспонденту URA.RU. Действие мюзикла «Три товарища» происходит в Берлине, в эпоху Веймарской республики. Люди замучены двумя мировыми войнами, но при этом в мире все еще осталась крепкая фронтовая дружба и любовь. В спектакле зрители услышат атмосферную музыку и увидят красочные образы актеров. В театре полных ходом идет подготовка к гастролям Александра Гармышева

На гастроли Пермского академического Театра-Театра в Москву отправятся 116 человек и 8 фур с 15 тоннами декораций. Об этом представители театра сообщили в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Все это — чтобы показать столичной публике, которая 29 и 30 августа наполнит зрительный зал Театра имени Евгения Вахтангова, мюзикл „Три товарища“. В спектакле также задействованы три немецких ретро-автомобиля 30-х годов, которые были найдены специально для этого спектакля», — пояснили в пресс-службе театра корреспонденту URA.RU. Действие мюзикла «Три товарища» происходит в Берлине, в эпоху Веймарской республики. Люди замучены двумя мировыми войнами, но при этом в мире все еще осталась крепкая фронтовая дружба и любовь. В спектакле зрители услышат атмосферную музыку и увидят красочные образы актеров.