Рецидивист из Варны довел мать до попытки самоубийства

19 августа 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

Подсудимый издевался над матерью Фото: Илья Московец © URA.RU Чесменский районный суд вынес приговор по уголовном уделу в отношении ранее неоднократно судимого 43-летнего жителя села Варна (Челябинская область), виновного в доведении матери до попытки самоубийства. Женщину спасли от смерти соседи, рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Подсудимый с июня 2019 по февраль 2022 года систематически унижал человеческое достоинство своей матери, избивал ее. В феврале 2022 года он снова ударил женщину по лицу и телу, после чего она совершила совершила две попытки самоубийства, но выжила, так как была спасена соседями», — рассказала Наталья Мамаева. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 110 УК РФ (доведение лица до покушения на самоубийство путем жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства). С учетом рецидива преступлений (судимости по ст. 119 УК РФ, 139 УК РФ, ч.1 ст. 131 УК РФ — угроза убийством, нарушение неприкосновенности жилища, изнасилование) мужчине окончательно назначено наказание в виде пяти лет 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. По данным URA.RU, за изнасилование мужчина был осужден в июне 2022 года. Надругался он над женой родственника матери. При этом сама мать осужденного в суде просила о строгом наказании для сына, говорила, что он бьет ее регулярно, когда находится на свободе. В целом он агрессивный и неуравновешенный человек.

Чесменский районный суд вынес приговор по уголовном уделу в отношении ранее неоднократно судимого 43-летнего жителя села Варна (Челябинская область), виновного в доведении матери до попытки самоубийства. Женщину спасли от смерти соседи, рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Подсудимый с июня 2019 по февраль 2022 года систематически унижал человеческое достоинство своей матери, избивал ее. В феврале 2022 года он снова ударил женщину по лицу и телу, после чего она совершила совершила две попытки самоубийства, но выжила, так как была спасена соседями», — рассказала Наталья Мамаева. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 110 УК РФ (доведение лица до покушения на самоубийство путем жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства). С учетом рецидива преступлений (судимости по ст. 119 УК РФ, 139 УК РФ, ч.1 ст. 131 УК РФ — угроза убийством, нарушение неприкосновенности жилища, изнасилование) мужчине окончательно назначено наказание в виде пяти лет 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. По данным URA.RU, за изнасилование мужчина был осужден в июне 2022 года. Надругался он над женой родственника матери. При этом сама мать осужденного в суде просила о строгом наказании для сына, говорила, что он бьет ее регулярно, когда находится на свободе. В целом он агрессивный и неуравновешенный человек.