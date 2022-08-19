19 августа 2022

Три экипажа полиции предотвратили массовую драку в Копейске

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, мотоцикл, полиция
Две компании разговаривали на повышенных тонах, когда к ним подъехала полиция Фото:

Полиция в Копейске (Челябинская область) предотвратила массовую драку, которая назревала между двумя компаниями на проспекте Победы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Экипаж ДПС при патрулировании города заметил две компании, которые общались между собой на повышенных тонах. Сотрудники полиции остановились, чтобы провести с конфликтующими профилактическую беседу. В это время мимо проезжали еще два экипажа полиции, которые также остановились для беседы», — рассказали URA.RU в полиции.

Дальнейшее развитие конфликта полицейским удалось предотвратить, обе компании мирно разошлись. На месте работали два экипажа ДПС и один экипаж ППС. Массовой драки, о которой ранее сообщалось в соцсетях, не было, уточнили в ведомстве.

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Полиция в Копейске (Челябинская область) предотвратила массовую драку, которая назревала между двумя компаниями на проспекте Победы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Экипаж ДПС при патрулировании города заметил две компании, которые общались между собой на повышенных тонах. Сотрудники полиции остановились, чтобы провести с конфликтующими профилактическую беседу. В это время мимо проезжали еще два экипажа полиции, которые также остановились для беседы», — рассказали URA.RU в полиции. Дальнейшее развитие конфликта полицейским удалось предотвратить, обе компании мирно разошлись. На месте работали два экипажа ДПС и один экипаж ППС. Массовой драки, о которой ранее сообщалось в соцсетях, не было, уточнили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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