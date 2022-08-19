Три экипажа полиции предотвратили массовую драку в Копейске

Две компании разговаривали на повышенных тонах, когда к ним подъехала полиция Фото: Илья Московец © URA.RU

Полиция в Копейске (Челябинская область) предотвратила массовую драку, которая назревала между двумя компаниями на проспекте Победы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Экипаж ДПС при патрулировании города заметил две компании, которые общались между собой на повышенных тонах. Сотрудники полиции остановились, чтобы провести с конфликтующими профилактическую беседу. В это время мимо проезжали еще два экипажа полиции, которые также остановились для беседы», — рассказали URA.RU в полиции.

Дальнейшее развитие конфликта полицейским удалось предотвратить, обе компании мирно разошлись. На месте работали два экипажа ДПС и один экипаж ППС. Массовой драки, о которой ранее сообщалось в соцсетях, не было, уточнили в ведомстве.