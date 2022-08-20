Расходы екатеринбуржцев на школьников выросли до 12 тысяч рублей

21 августа 2022 в 13:41 Размер текста - 17 +

Траты на сборы ребенка в школу растут каждый год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Собрать ребенка в школу в 2022 году оказалось дороже, чем годом ранее. В среднем родители тратят на сборы 12 тысяч рублей. Такой вывод сделали аналитики компании SuperJob, результаты исследования есть в распоряжении URA.RU. «Средние расходы на подготовку детей к учебному сезону за год выросли на 22% и теперь составляют 12 тысяч рублей. Годом ранее средняя сумма затрат была равна 9 800 рублей», — рассказали авторы исследования. В последние годы траты на то, чтобы собрать ребенка в школу, только растут. Так, в 2019-м и 2020-м годах родители тратили на ребенка 8 100 рублей. Больше всего на сборы ребенка в школу тратят в Москве (14 300 рублей) и Санкт-Петербурге (13 100 рублей), Екатеринбург находится на третьем месте. Меньше всего тратят в Волгограде (10 200 рублей), Воронеже (10 400 рублей), Перми и Уфе (11 000 рублей).

Собрать ребенка в школу в 2022 году оказалось дороже, чем годом ранее. В среднем родители тратят на сборы 12 тысяч рублей. Такой вывод сделали аналитики компании SuperJob, результаты исследования есть в распоряжении URA.RU. «Средние расходы на подготовку детей к учебному сезону за год выросли на 22% и теперь составляют 12 тысяч рублей. Годом ранее средняя сумма затрат была равна 9 800 рублей», — рассказали авторы исследования. В последние годы траты на то, чтобы собрать ребенка в школу, только растут. Так, в 2019-м и 2020-м годах родители тратили на ребенка 8 100 рублей. Больше всего на сборы ребенка в школу тратят в Москве (14 300 рублей) и Санкт-Петербурге (13 100 рублей), Екатеринбург находится на третьем месте. Меньше всего тратят в Волгограде (10 200 рублей), Воронеже (10 400 рублей), Перми и Уфе (11 000 рублей).