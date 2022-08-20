Несколько пермских семей покинули квартиры из-за сотовых вышек

Жильцы дома боятся за свое здоровье из-за сотовых вышек Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Несколько семей из Перми покинули свои квартиры из-за установленных на крыше дома сотовых вышек Tele2. Про это рассказали сбежавшие жильцы.

«Мы живем на 6 этаже, а вышки установлены на крыше здания, по периметру крыши их четыре. Мы знали, что они оказывают на организм человека вредное воздействие, а поскольку у мамы онкология, то я решила не подвергать ее этим рискам», — рассказывает Mash одна из жильцов. Люди боятся, что облучение от вышек может навредить их здоровью.

Из-за произошедшего около 50 квартир поставили свои подписи на общей жалобе в прокуратуру Пермского края. «Вышки установили в конце прошлого года, ориентировочно в декабре, и во время установки я уже сразу был против. Председатель намекала об установке в соцсетях, но было много тех, кто против, поэтому она решила сделать это без согласия. Мы написали обращение в прокуратуру», — делится Андрей Михайлов.

Ранее URA.RU писало, что пермский министр развеет страхи «сотовых» вышек у жителей. В соцсети часто приходят сообщения, где жители связывают какие-то свои проблемы со здоровьем, урожаем или состоянием домашних животных именно с наличием тех или иных вышек.