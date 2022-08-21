Вучич: чеченцы вербовали в Косово наемников на Украину

В Сербии заявили о том, что чеченцы вербовали в Косово наемников на Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово

Чеченцы вербовали албанцев в самопровозглашенном Косово для участия в конфликте на Украине. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич.

«В последние два дня июля и первые три дня августа 2022 года группа чеченцев и черкесов, близких к противникам нынешней власти в Чечне Рамзана Кадырова, находилась там с двумя целями. Одна — наблюдение за ситуацией на севере, а другая — дополнительная вербовка албанцев для участия в конфликте на Украине», — сказал Вучич. Об этом он заявил во время собрания с лидерами Косово и уточнил, что на севере Косово активизировалась разведдеятельность. Его слова передает РИА «Новости».

21 августа в правительственном комплексе «Палата Сербия» прошло собрание с представителями сербов из Косово и Метохии. На встречу были приглашены все политические представители сербов, представляющих Косово, а также руководство партии «Сербский список», главы муниципалитетов, начальники округов, директора больниц.

«На севере Косово в Зубин-Потоке они [группа чеченцев] встретились с гражданином Турции. Приехали туда на автомобиле марки Mercedes с номерами города Нови-Пазар. Группа выражала интерес к ситуации на севере Косово», — заявил Вучич.

Ранее полиция самопровозглашенного Косово задержала российскую журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову. Ей предъявлено обвинение в шпионаже. Кроме того, по словам Генсека Альянса Йенса Столтенберга, НАТО готова вмешаться в ситуацию между Косово и Сербией. Отношения между Сербией и Косово заметно обострились. В ночь на 1 августа на границе Косово и Сербии начались столкновения и стрельба.