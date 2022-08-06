06 августа 2022

В Косово обвинили в шпионаже российскую журналистку Асламову

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Полиция Косово задержала журналистку Дарью Асламову Фото:

Полиция самопровозглашенного Косово задержала российскую журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову и обвинила в шпионаже. Об этом сообщил глава МВД Косово Джеляль Швецла.

«Сегодня на КПП на севере задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под видом журналиста», — написал Джелял Швецла в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Ночью 31 июля в Косово начались столкновения на границе с Сербией. Причиной стало то, что с 1 августа у всех сербов, находящихся на территории республики Косово, должны были требовать временные удостоверения личности, а для граждан с сербскими документами и номерами въезд на эту территорию должен был быть закрыт. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти обвиняют друг друга в разжигании конфликта.

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Полиция самопровозглашенного Косово задержала российскую журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову и обвинила в шпионаже. Об этом сообщил глава МВД Косово Джеляль Швецла. «Сегодня на КПП на севере задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под видом журналиста», — написал Джелял Швецла в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Ночью 31 июля в Косово начались столкновения на границе с Сербией. Причиной стало то, что с 1 августа у всех сербов, находящихся на территории республики Косово, должны были требовать временные удостоверения личности, а для граждан с сербскими документами и номерами въезд на эту территорию должен был быть закрыт. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти обвиняют друг друга в разжигании конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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