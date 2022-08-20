20 августа 2022
19 августа 2022

Пермская футбольная команда обыграла «Торпедо» из Миасса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу пермской команды Фото:

Пермская команда «Амкар Пермь» обыграла Миасскую «Торпедо». Матч закончился со счетом 4:0. Результаты опубликованы на сайте «Амкар Пермь».

«Сегодня на поле впервые в сезоне появится Евгений Ситников, а ворота будет защищать Платон Захарчук. С первых минут сыграет Евгений Тюкалов!», — писал футбольный клуб перед игрой. Александр Подбельцев открыл счет и забил первый гол в ворота противника. Он же забил и третий.

Остальные голы были забиты Романом Симоновым и Евгением Тюкаловым. Желтую карточку за срыв атаки получил Евгений Ситников. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу «Амкар Пермь». Перед игрой на поле уральский шаман призывал победу с помощью барабанов и ритуала.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Махонин обыграл в футбол главу Пермского района. Сборная главы региона обыграла соперников со счетом 2:1.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Пермская команда «Амкар Пермь» обыграла Миасскую «Торпедо». Матч закончился со счетом 4:0. Результаты опубликованы на сайте «Амкар Пермь». «Сегодня на поле впервые в сезоне появится Евгений Ситников, а ворота будет защищать Платон Захарчук. С первых минут сыграет Евгений Тюкалов!», — писал футбольный клуб перед игрой. Александр Подбельцев открыл счет и забил первый гол в ворота противника. Он же забил и третий. Остальные голы были забиты Романом Симоновым и Евгением Тюкаловым. Желтую карточку за срыв атаки получил Евгений Ситников. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу «Амкар Пермь». Перед игрой на поле уральский шаман призывал победу с помощью барабанов и ритуала. Ранее URA.RU писало, что губернатор Махонин обыграл в футбол главу Пермского района. Сборная главы региона обыграла соперников со счетом 2:1.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...