Пермская футбольная команда обыграла «Торпедо» из Миасса

Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу пермской команды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермская команда «Амкар Пермь» обыграла Миасскую «Торпедо». Матч закончился со счетом 4:0. Результаты опубликованы на сайте «Амкар Пермь».

«Сегодня на поле впервые в сезоне появится Евгений Ситников, а ворота будет защищать Платон Захарчук. С первых минут сыграет Евгений Тюкалов!», — писал футбольный клуб перед игрой. Александр Подбельцев открыл счет и забил первый гол в ворота противника. Он же забил и третий.

Остальные голы были забиты Романом Симоновым и Евгением Тюкаловым. Желтую карточку за срыв атаки получил Евгений Ситников. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу «Амкар Пермь». Перед игрой на поле уральский шаман призывал победу с помощью барабанов и ритуала.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Махонин обыграл в футбол главу Пермского района. Сборная главы региона обыграла соперников со счетом 2:1.