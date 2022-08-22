Четырехлетняя девочка разбилась, выпав из окна в Нижнем Тагиле

Ребенок выпал из окна четвертого этажа (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Четырехлетняя девочка погибла, выпав из окна многоэтажного дома в Нижнем Тагиле. Как сообщили очевидцы происшествия, ребенок скончался на месте от полученных повреждений.

«Трагедия случилась по адресу: Черноисточинское шоссе, 11. Малышка навалилась на антимоскитную сетку, у которой под тяжестью веса оторвались крепления», — сообщило нижнетагильское издание «Между строк» со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, погибшая девочка воспитывалась в благополучной семье. В следственном управлении СКР по Свердловской области воздержались от комментариев по теме.

В конце июля похожая трагедия произошла в Каменске-Уральском. Девочка облокотилась на москитную сетку и выпала с четвертого этажа. Расследованием гибели ребенка занялись сотрудники Следственного комитета.