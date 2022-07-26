26 июля 2022

В Свердловской области девочка умерла, выпав из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой. Тюмень, следственный комитет, ск, полицейское оцепление, следственная группа
Следователи призвали родителей не оставлять детей одних в помещении с открытым окном

В Каменске-Уральском (Свердловская область) маленькая девочка разбилась, выпав из окна четвертого этажа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Расследованием смерти девочки в Каменске-Уральском занимаются сотрудники Следственного комитета», – сообщили в ведомстве. Вероятнее всего, девочка выпала, облокотилась на москитную сетку окна, которая не выдержала и оторвалась.

Девочку госпитализировали и почти два дня пытались спасти ее жизнь. Однако 26 июля ребенок умер в больнице.

Сотрудники СК призвали внимательнее относиться к безопасности детей, находящихся недалеко от открытых окон. В ведомстве порекомендовали не ставить рядом с подоконником предметы, которые помогут ребенку добраться до окна. Москитная сетка не может служить защитой для детей. Взрослые всегда должны находиться рядом с ребенком, когда окно открыто настежь, добавили в СУ СК по региону.

Ранее из окна выпал трехлетний ребенок в Нижнем Тагиле. Когда малыш залез на окно, его мама отошла выбросить мусор. Ребенка доставили в больницу.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) маленькая девочка разбилась, выпав из окна четвертого этажа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Расследованием смерти девочки в Каменске-Уральском занимаются сотрудники Следственного комитета», – сообщили в ведомстве. Вероятнее всего, девочка выпала, облокотилась на москитную сетку окна, которая не выдержала и оторвалась. Девочку госпитализировали и почти два дня пытались спасти ее жизнь. Однако 26 июля ребенок умер в больнице. Сотрудники СК призвали внимательнее относиться к безопасности детей, находящихся недалеко от открытых окон. В ведомстве порекомендовали не ставить рядом с подоконником предметы, которые помогут ребенку добраться до окна. Москитная сетка не может служить защитой для детей. Взрослые всегда должны находиться рядом с ребенком, когда окно открыто настежь, добавили в СУ СК по региону. Ранее из окна выпал трехлетний ребенок в Нижнем Тагиле. Когда малыш залез на окно, его мама отошла выбросить мусор. Ребенка доставили в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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