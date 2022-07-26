В Свердловской области девочка умерла, выпав из окна

В Каменске-Уральском (Свердловская область) маленькая девочка разбилась, выпав из окна четвертого этажа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.
«Расследованием смерти девочки в Каменске-Уральском занимаются сотрудники Следственного комитета», – сообщили в ведомстве. Вероятнее всего, девочка выпала, облокотилась на москитную сетку окна, которая не выдержала и оторвалась.
Девочку госпитализировали и почти два дня пытались спасти ее жизнь. Однако 26 июля ребенок умер в больнице.
Сотрудники СК призвали внимательнее относиться к безопасности детей, находящихся недалеко от открытых окон. В ведомстве порекомендовали не ставить рядом с подоконником предметы, которые помогут ребенку добраться до окна. Москитная сетка не может служить защитой для детей. Взрослые всегда должны находиться рядом с ребенком, когда окно открыто настежь, добавили в СУ СК по региону.
Ранее из окна выпал трехлетний ребенок в Нижнем Тагиле. Когда малыш залез на окно, его мама отошла выбросить мусор. Ребенка доставили в больницу.
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