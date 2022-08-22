Скорая в Миассе отказалась ехать к ребенку с приступом удушья

Мальчик был дома один, помощь вызвала случайная прохожая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Миасса (Челябинская область) пожаловалась, что скорая помощь не приехала на вызов к девятилетнему ребенку с приступом удушья из-за аллергии, поскольку он находился дома без родителей. Ситуацию женщина изложила в соцсетях.

«22 августа я проходила мимо жилого дома и услышала крик ребенка о помощи. Я пошла на крик и увидела мальчика лет девяти, который сидел на балконе первого этажа. Ребенка всего трясло, у него были красные опухшие глаза, он чихал и кашлял, сказал, что ему тяжело дышать, что у него аллергия», — написала жительница Миасса Оксана Киселева в паблике «Текслер, помоги!».

По ее словам, у мальчика был приступ удушья. Ребенок рассказал, что не может дозвониться до родителей, которые находятся на работе. Телефон был разбит, поскольку во время приступа мальчик его уронил. Со слов женщины, она позвонила в скорую помощь, объяснила ситуацию, на что диспетчер попросил оставить номер телефона и ждать. Вскоре женщине перезвонили, спросили ее возраст, а потом сообщили, что не могут приехать и осмотреть ребенка без согласия родителей, поскольку ему еще нет 15 лет. Ей предложили найти маму, папу или других родственников ребенка. В итоге все обошлось, но скорая помощь так и не приехала. Женщина возмущается, то ребенок мог задохнуться без медицинской помощи.

В минздрав Челябинской области направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Он будет опубликован, как только поступит.