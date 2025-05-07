Кадыров поздравил Путина с 25-летием со дня инаугурации

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с 25-летием со дня инаугурации. Об этом он написал в соцсетях.
«Хочу поздравить нашего национального лидера, главу государства Владимира Владимировича [Путина], с 25-летием со дня инаугурации. <...> За эти годы мы все с вами убедились, что Владимир Владимирович [Путин] — человек исключительной воли и ответственности, обладающий глубочайшим пониманием политических, экономических и гуманитарных процессов», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что именно руководство Путина позволило России вновь занять позицию мировой державы, к мнению которой прислушиваются, уважают и опасаются.
Кадыров сообщил, что вместе с первым президентом Чечни Ахматом-Хаджи Кадыровым присутствовал на церемонии инаугурации Владимира Путина. Он также отметил, что решения и курс, выбранные российским лидером, сыграли важную роль для Чеченской Республики.
В результате досрочных выборов, проведенных по решению Совета Федерации 26 марта 2000 года, Владимир Путин был избран на пост президента Российской Федерации. Официальная церемония вступления в должность состоялась 7 мая 2000 года.
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