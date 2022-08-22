22 августа 2022

В Екатеринбурге напали на станцию скорой помощи

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Напавшие на станцию скорой помощи пригрозили, что вернутся и расстреляют всех сотрудников Фото:

В Екатеринбурге в ночь с 22 на 23 августа хулиганы напали на станцию скорой помощи в районе Академический. Водителя скорой, который попытался остановить нарушителей порядка, избили, сейчас он находится в больнице.

«Они начали перелезать через забор. Водитель это увидел и стал препятствовать им. Они его избили, нанесли ему черепно-мозговую травму», — сообщает собеседник издания Е1. После нападения водителя доставили в больницу № 36, а нападавшие пригрозили, что вернутся на станцию и расстреляют всех сотрудников.

Факт нападения подтвердила пресс-группа УМВД по Екатеринбургу. По их данным, сообщение о конфликте поступило в отдел полиции № 8. В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают очевидцев инцидента.

Ранее неизвестные напали на мужчину на Ботанике, когда тот подходил к подъезду. На видео, которое зафиксировало нападение, видно, что мужчину избивали три человека, а у одного из нападавших был подозрительный предмет — палка или нож.

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В Екатеринбурге в ночь с 22 на 23 августа хулиганы напали на станцию скорой помощи в районе Академический. Водителя скорой, который попытался остановить нарушителей порядка, избили, сейчас он находится в больнице. «Они начали перелезать через забор. Водитель это увидел и стал препятствовать им. Они его избили, нанесли ему черепно-мозговую травму», — сообщает собеседник издания Е1. После нападения водителя доставили в больницу № 36, а нападавшие пригрозили, что вернутся на станцию и расстреляют всех сотрудников. Факт нападения подтвердила пресс-группа УМВД по Екатеринбургу. По их данным, сообщение о конфликте поступило в отдел полиции № 8. В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают очевидцев инцидента. Ранее неизвестные напали на мужчину на Ботанике, когда тот подходил к подъезду. На видео, которое зафиксировало нападение, видно, что мужчину избивали три человека, а у одного из нападавших был подозрительный предмет — палка или нож.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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