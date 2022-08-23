23 августа 2022

В Златоусте семья лосей отправилась гулять по бездорожью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный природный парк Таганай. Златоуст, таганай, национальный парк
Фотоловушки позволяют вблизи увидеть таганайскую живность Фото:

В нацпарке «Таганай» под Златоустом Челябинской области фотоловушка запечатлела бредущих по лесной дороге лосиху с детенышем. Как URA.RU рассказали в пресс-службе «Таганая», в нацпарке насчитывается до 300 лосей.

«Мама рядом с лосенком попались в одну из таганайских фотоловушек. На снимке видно, как лосенок пустился вприпрыжку. Окрас детеныша пока рыжий, „малышовый“», — сообщили URA.RU в нацпарке.

С матерью лосенок будет до следующего брачного сезона. Пока малыш не умеет быстро бегать и защищаться от хищников. При этом плавать молодые сохатые могут с первых дней после рождения. К осени детеныш достигнет 160 кг веса.

Фотоловушки установлены вдали от туристских троп, поэтому встреча с путешественником маловероятна. Поскольку лоси — самые крупные в златоустовских лесах животные, они не всегда боятся человека, хотя и неагрессивны. Тем не менее администрация парка рекомендует не взаимодействовать с дикими животными, включая копытных, а медленно уходить в сторону в случае встречи с ними.

Пока лосенок имеет рыжий окрас детеныша
Фото:
Фотоловушки установлены вдали от туристических троп Таганая
Фото:

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В нацпарке «Таганай» под Златоустом Челябинской области фотоловушка запечатлела бредущих по лесной дороге лосиху с детенышем. Как URA.RU рассказали в пресс-службе «Таганая», в нацпарке насчитывается до 300 лосей. «Мама рядом с лосенком попались в одну из таганайских фотоловушек. На снимке видно, как лосенок пустился вприпрыжку. Окрас детеныша пока рыжий, „малышовый“», — сообщили URA.RU в нацпарке. С матерью лосенок будет до следующего брачного сезона. Пока малыш не умеет быстро бегать и защищаться от хищников. При этом плавать молодые сохатые могут с первых дней после рождения. К осени детеныш достигнет 160 кг веса. Фотоловушки установлены вдали от туристских троп, поэтому встреча с путешественником маловероятна. Поскольку лоси — самые крупные в златоустовских лесах животные, они не всегда боятся человека, хотя и неагрессивны. Тем не менее администрация парка рекомендует не взаимодействовать с дикими животными, включая копытных, а медленно уходить в сторону в случае встречи с ними.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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