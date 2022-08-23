Фотоловушки позволяют вблизи увидеть таганайскую живность Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В нацпарке «Таганай» под Златоустом Челябинской области фотоловушка запечатлела бредущих по лесной дороге лосиху с детенышем. Как URA.RU рассказали в пресс-службе «Таганая», в нацпарке насчитывается до 300 лосей.

«Мама рядом с лосенком попались в одну из таганайских фотоловушек. На снимке видно, как лосенок пустился вприпрыжку. Окрас детеныша пока рыжий, „малышовый“», — сообщили URA.RU в нацпарке.

С матерью лосенок будет до следующего брачного сезона. Пока малыш не умеет быстро бегать и защищаться от хищников. При этом плавать молодые сохатые могут с первых дней после рождения. К осени детеныш достигнет 160 кг веса.

Фотоловушки установлены вдали от туристских троп, поэтому встреча с путешественником маловероятна. Поскольку лоси — самые крупные в златоустовских лесах животные, они не всегда боятся человека, хотя и неагрессивны. Тем не менее администрация парка рекомендует не взаимодействовать с дикими животными, включая копытных, а медленно уходить в сторону в случае встречи с ними.

Пока лосенок имеет рыжий окрас детеныша Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»