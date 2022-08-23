23 августа 2022

Пермские студенты получат стипендии от президента и правительства

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Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ). Пермь, пгниу, пермский государственный национальный исследовательский университет
Размеры стипендий для студентов — 10 тыс. и 14 тыс. рублей Фото:

Студенты Пермского государственного университета (ПГНИУ) будут получать стипендии правительства и президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Бакалавр филологического факультета Екатерина Арсентьева, магистранты ИПФ Андрей Смертин, Анастасия Смертина, Мария Шмырина и аспирант химфака ПГНИУ Дмитрий Зверев будут получать стипендию Правительства РФ», — передает telegram-канал ПГНИУ. Стипендию президента России будет получать студентка экономического факультета, обучающаяся на специалитете, Ульяна Меркушева.

Размер стипендии президента России для студентов составляет 14000 рублей. Размер стипендии правительства РФ составляет — 10000 рублей. Выплаты назначаются студентам до 35 лет, которые занимаются научными исследованиями и разработками по приоритетным направлениям российской экономики.

Ранее URA.RU рассказывало о пермском студенте, который получил престижную стипендию им. Жореса Алферова. В год ее удостаиваются 10 человек.

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Студенты Пермского государственного университета (ПГНИУ) будут получать стипендии правительства и президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба вуза. «Бакалавр филологического факультета Екатерина Арсентьева, магистранты ИПФ Андрей Смертин, Анастасия Смертина, Мария Шмырина и аспирант химфака ПГНИУ Дмитрий Зверев будут получать стипендию Правительства РФ», — передает telegram-канал ПГНИУ. Стипендию президента России будет получать студентка экономического факультета, обучающаяся на специалитете, Ульяна Меркушева. Размер стипендии президента России для студентов составляет 14000 рублей. Размер стипендии правительства РФ составляет — 10000 рублей. Выплаты назначаются студентам до 35 лет, которые занимаются научными исследованиями и разработками по приоритетным направлениям российской экономики. Ранее URA.RU рассказывало о пермском студенте, который получил престижную стипендию им. Жореса Алферова. В год ее удостаиваются 10 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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