Детей из Киргизии везли в Челябинск в металлическом фургоне. Видео

25 августа 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Инспекторы ДПС отвезли пассажиров фургона с детьми на автовокзал Фото: Илья Московец © URA.RU Жителей Киргизии, среди которых находилось 15 детей, перевозили в Челябинск в цельно-металлическом фургоне. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, всего водитель перевозил 25 пассажиров. «Инспекторы остановили цельно-металлический фургон, который перевозил 25 человек, из них 15 несовершеннолетних детей. Они направлялись из Республики Киргизия в сторону города Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что на водителя составили два административных материала за нарушение правил перевозки пассажиров. Пассажиров вместе с детьми доставили на автовокзал в Троицке, откуда они должны были уехать в Челябинск на общественном транспорте.

Жителей Киргизии, среди которых находилось 15 детей, перевозили в Челябинск в цельно-металлическом фургоне. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, всего водитель перевозил 25 пассажиров. «Инспекторы остановили цельно-металлический фургон, который перевозил 25 человек, из них 15 несовершеннолетних детей. Они направлялись из Республики Киргизия в сторону города Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что на водителя составили два административных материала за нарушение правил перевозки пассажиров. Пассажиров вместе с детьми доставили на автовокзал в Троицке, откуда они должны были уехать в Челябинск на общественном транспорте.