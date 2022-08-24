Жителей Киргизии, среди которых находилось 15 детей, перевозили в Челябинск в цельно-металлическом фургоне. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, всего водитель перевозил 25 пассажиров.
«Инспекторы остановили цельно-металлический фургон, который перевозил 25 человек, из них 15 несовершеннолетних детей. Они направлялись из Республики Киргизия в сторону города Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что на водителя составили два административных материала за нарушение правил перевозки пассажиров. Пассажиров вместе с детьми доставили на автовокзал в Троицке, откуда они должны были уехать в Челябинск на общественном транспорте.
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