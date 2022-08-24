24 августа 2022

Детей из Киргизии везли в Челябинск в металлическом фургоне. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, жезл, дпс
Инспекторы ДПС отвезли пассажиров фургона с детьми на автовокзал Фото:

Жителей Киргизии, среди которых находилось 15 детей, перевозили в Челябинск в цельно-металлическом фургоне. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, всего водитель перевозил 25 пассажиров.

«Инспекторы остановили цельно-металлический фургон, который перевозил 25 человек, из них 15 несовершеннолетних детей. Они направлялись из Республики Киргизия в сторону города Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что на водителя составили два административных материала за нарушение правил перевозки пассажиров. Пассажиров вместе с детьми доставили на автовокзал в Троицке, откуда они должны были уехать в Челябинск на общественном транспорте.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Жителей Киргизии, среди которых находилось 15 детей, перевозили в Челябинск в цельно-металлическом фургоне. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, всего водитель перевозил 25 пассажиров. «Инспекторы остановили цельно-металлический фургон, который перевозил 25 человек, из них 15 несовершеннолетних детей. Они направлялись из Республики Киргизия в сторону города Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что на водителя составили два административных материала за нарушение правил перевозки пассажиров. Пассажиров вместе с детьми доставили на автовокзал в Троицке, откуда они должны были уехать в Челябинск на общественном транспорте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...