В Екатеринбурге меньше всего выросли цены на новостройки

Екатеринбург оказался в конце рейтинга городов-миллионников по темпам роста цены «квадрата» новостроек с января по август 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Екатеринбург занял 13-е место из 16-ти в рейтинге городов, где сильнее всего выросли цены на новостройки. Стоимость квадратного метра недвижимости в городе составляет 122,4 тысячи рублей, следует из исследования «ЦИАН.Аналитики» для «РБК-Недвижимости».

Эксперты составили рейтинг городов-миллионников, где сильнее всего выросли цены на новостройки с января по август 2022-го года. В него попали 16 городов, Екатеринбург занял среди них 13-ю позицию. Квадратный метр жилья в новых квартирах подорожал на 9% с начала года и сейчас стоит 122,4 тысячи рублей, говорится в исследовании.

Самый высокий рост стоимости новостроек в Казани — +27%, Ростове-на-Дону — +26% и Самаре — +25%. Меньше всего новостройки подорожали в Краснодаре — +3%, Москве — +5%, Омске — +6% и Екатеринбурге.