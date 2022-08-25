25 августа 2022

В Екатеринбурге меньше всего выросли цены на новостройки

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер вручил ключи обладателям квартир в новом доме. Челябинск, многоэтажка, дом, новоселье, новый дом, новостройки, доступное жилье
Екатеринбург оказался в конце рейтинга городов-миллионников по темпам роста цены «квадрата» новостроек с января по август 2022 года Фото:

Екатеринбург занял 13-е место из 16-ти в рейтинге городов, где сильнее всего выросли цены на новостройки. Стоимость квадратного метра недвижимости в городе составляет 122,4 тысячи рублей, следует из исследования «ЦИАН.Аналитики» для «РБК-Недвижимости».

Эксперты составили рейтинг городов-миллионников, где сильнее всего выросли цены на новостройки с января по август 2022-го года. В него попали 16 городов, Екатеринбург занял среди них 13-ю позицию. Квадратный метр жилья в новых квартирах подорожал на 9% с начала года и сейчас стоит 122,4 тысячи рублей, говорится в исследовании.

Самый высокий рост стоимости новостроек в Казани — +27%, Ростове-на-Дону — +26% и Самаре — +25%. Меньше всего новостройки подорожали в Краснодаре — +3%, Москве — +5%, Омске — +6% и Екатеринбурге.

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Екатеринбург занял 13-е место из 16-ти в рейтинге городов, где сильнее всего выросли цены на новостройки. Стоимость квадратного метра недвижимости в городе составляет 122,4 тысячи рублей, следует из исследования «ЦИАН.Аналитики» для «РБК-Недвижимости». Эксперты составили рейтинг городов-миллионников, где сильнее всего выросли цены на новостройки с января по август 2022-го года. В него попали 16 городов, Екатеринбург занял среди них 13-ю позицию. Квадратный метр жилья в новых квартирах подорожал на 9% с начала года и сейчас стоит 122,4 тысячи рублей, говорится в исследовании. Самый высокий рост стоимости новостроек в Казани — +27%, Ростове-на-Дону — +26% и Самаре — +25%. Меньше всего новостройки подорожали в Краснодаре — +3%, Москве — +5%, Омске — +6% и Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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