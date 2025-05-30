Окрошка подорожала на 9,79% за год в Свердловской области. Актуальная стоимость ингредиентов отражена в аналитике Свердловскстата. За основу из открытых источников был взят рецепт и граммовки для классической окрошки.
Так, суммарная стоимость ингредиентов для окрошки без учета кваса составила 374,45 рубля в мае текущего года. Тогда как в 2024 году приготовить холодный суп стоило 341,06 рубля (+33,39 рубля за год).
Что касается ингредиентов, то наиболее заметно за год подорожал картофель (+155,8%). Сметана подорожала на 20,2%, вареная колбаса — на 6,94%, а огурцы — на 0,78%. Куриные яйца, напротив, подешевели на 18,6%.
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