Как идут поиски свердловских бойцов, пропавших без вести на СВО

ЦВО и Прокуратура ищут свердловских солдат, пропавших без вести в зоне СВО

30 мая 2025 в 17:57 Размер текста - 17 +

Госструктуры занимаются поиском военнослужащих, пропавших без вести (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поиск свердловчан, пропавших без вести в зоне российской специальной военной операции на Украине, ведутся в полном объеме. Организация поиска осуществляется при тесном взаимодействии нескольких ведомств. Разработан четкий порядок действий, что позволяет координировать усилия на всех этапах работы. Об этом журналисту URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Организация поиска осуществляется при участии военной полиции Центрального военного округа и военной прокуратуры Южного военного округа. Для повышения эффективности разработан четкий порядок действий, который помогает быстро реагировать на обращения и координировать работу между различными структурами», — поделилась омбудсмен. Одной из ключевых мер, по словам омбудсмена, является включение пропавших военнослужащих в федеральные списки для возможного обмена с украинской стороной. Это позволяет не только вести учет пропавших, но и использовать дипломатические и правовые механизмы для их поиска и возвращения. «Дополнительно организованы обращения к командованию воинских частей, к которым были приписаны пропавшие бойцы. Такой подход дает возможность максимально использовать все имеющиеся ресурсы и ускорить процесс поиска. Командование предоставляет необходимую информацию и содействует установлению местонахождения военнослужащих», — отметила Мерзлякова. Власти региона оказывают поддержку семьям пропавших без вести, информируя их о ходе поисковых мероприятий и предоставляя необходимую юридическую и психологическую помощь. Омбудсмен отметила, что работа с родственниками ведется на постоянной основе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поиск свердловчан, пропавших без вести в зоне российской специальной военной операции на Украине, ведутся в полном объеме. Организация поиска осуществляется при тесном взаимодействии нескольких ведомств. Разработан четкий порядок действий, что позволяет координировать усилия на всех этапах работы. Об этом журналисту URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Организация поиска осуществляется при участии военной полиции Центрального военного округа и военной прокуратуры Южного военного округа. Для повышения эффективности разработан четкий порядок действий, который помогает быстро реагировать на обращения и координировать работу между различными структурами», — поделилась омбудсмен. Одной из ключевых мер, по словам омбудсмена, является включение пропавших военнослужащих в федеральные списки для возможного обмена с украинской стороной. Это позволяет не только вести учет пропавших, но и использовать дипломатические и правовые механизмы для их поиска и возвращения. «Дополнительно организованы обращения к командованию воинских частей, к которым были приписаны пропавшие бойцы. Такой подход дает возможность максимально использовать все имеющиеся ресурсы и ускорить процесс поиска. Командование предоставляет необходимую информацию и содействует установлению местонахождения военнослужащих», — отметила Мерзлякова. Власти региона оказывают поддержку семьям пропавших без вести, информируя их о ходе поисковых мероприятий и предоставляя необходимую юридическую и психологическую помощь. Омбудсмен отметила, что работа с родственниками ведется на постоянной основе.