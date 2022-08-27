В Екатеринбурге обнаружили труп мужчины в запертой квартире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в одном из домов на улице Московская обнаружили труп мужчины в запертой квартире. Об этом сообщает telegram-канал «Вечерние ведомости».

«По предварительным данным, скончавшийся мужчина проживал один. Экстренные службы вызвали соседи, которые почувствовали специфический запах», — сообщает telegram-канал. На данный момент неизвестно носит ли смерть мужчины криминальный характер.

Очевидцы предполагают, что мужчина находился в запертой квартире не больше двух недель. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга и в Следственный комитет России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Академическом районе Екатеринбурга нашли труп под окнами многоэтажки. Также агентство рассказывало, что возле екатеринбургского ЖК «Олимп» нашли труп девушки. В СК пояснили, что ее смерть не носит насильственный характер.