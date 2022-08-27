В Свердловской области увеличивается число зараженных COVID-19

28 августа 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

В Свердловской области два дня подряд растет число заболевших коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области вторые сутки подряд регистрируют больше тысячи зараженных COVID-19. По данным оперштаба, на 28 августа в регионе за сутки зарегистрировано 1123 случаев заболевания. 27 августа выявили 1029 случаев заражения коронавирусом. «В Свердловской области по состоянию на 28 августа выявлено 1123 случаев заражения COVID-19. Выздоровлений — 729. Смертей нет», — говорится в сообщении на сайте «Стопкоронавирус.рф». Свердловская область по-прежнему занимает четвертое место по количеству заболевших. Первое место у Москвы, на втором — Санкт-Петербург, на третьем — Московская область. Всего в РФ за сутки выявлено 46 857 случаев заражения коронавирусом. 83 человека умерли и еще 2 340 госпитализированы. Ранее URA.RU писало, что масочный режим в Свердловской области могут вернуть к октябрю. Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в Свердловской области из-за того, что в регионе почти два месяца растет заболеваемость COVID-19. Обязательное ношение масок было отменено в Свердловской области с 3 июня. А остальные коронавирусные ограничения губернатор Евгений Куйвашев снял 10 марта.

В Свердловской области вторые сутки подряд регистрируют больше тысячи зараженных COVID-19. По данным оперштаба, на 28 августа в регионе за сутки зарегистрировано 1123 случаев заболевания. 27 августа выявили 1029 случаев заражения коронавирусом. «В Свердловской области по состоянию на 28 августа выявлено 1123 случаев заражения COVID-19. Выздоровлений — 729. Смертей нет», — говорится в сообщении на сайте «Стопкоронавирус.рф». Свердловская область по-прежнему занимает четвертое место по количеству заболевших. Первое место у Москвы, на втором — Санкт-Петербург, на третьем — Московская область. Всего в РФ за сутки выявлено 46 857 случаев заражения коронавирусом. 83 человека умерли и еще 2 340 госпитализированы. Ранее URA.RU писало, что масочный режим в Свердловской области могут вернуть к октябрю. Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в Свердловской области из-за того, что в регионе почти два месяца растет заболеваемость COVID-19. Обязательное ношение масок было отменено в Свердловской области с 3 июня. А остальные коронавирусные ограничения губернатор Евгений Куйвашев снял 10 марта.