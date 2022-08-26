Больше тысячи свердловчан заболели COVID-19 за сутки

27 августа 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Число заболевших COVID-19 в Свердловской области растет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 За сутки в Свердловской области выявили 1029 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее было зарегистрировано 944 заболевших. Статистика приводится на сайте Стопкоронавирус.рф. «В Свердловской области по состоянию на 27 августа выявлено 1029 случаев заражения COVID-19. Также скончался один человек», — говорится в сообщении. Заболеваемость коронавирусом стремительно растет каждый день с начала августа. На текущий момент Свердловская область находится на четвертом месте по количеству зараженных. На первом месте — Москва. Следом за ней идут Санкт-Петербург и Московская область. Всего в РФ за сутки выявлено 47 093 случаев заражения коронавирусом. 90 человек умерли. Ранее URA.RU писало, что масочный режим в Свердловской области могут вернуть к октябрю. Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в Свердловской области из-за того, что в регионе почти два месяца растет заболеваемость COVID-19. Обязательное ношение масок было отменено в Свердловской области с 3 июня. А остальные коронавирусные ограничения губернатор Евгений Куйвашев снял 10 марта.

За сутки в Свердловской области выявили 1029 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее было зарегистрировано 944 заболевших. Статистика приводится на сайте Стопкоронавирус.рф. «В Свердловской области по состоянию на 27 августа выявлено 1029 случаев заражения COVID-19. Также скончался один человек», — говорится в сообщении. Заболеваемость коронавирусом стремительно растет каждый день с начала августа. На текущий момент Свердловская область находится на четвертом месте по количеству зараженных. На первом месте — Москва. Следом за ней идут Санкт-Петербург и Московская область. Всего в РФ за сутки выявлено 47 093 случаев заражения коронавирусом. 90 человек умерли. Ранее URA.RU писало, что масочный режим в Свердловской области могут вернуть к октябрю. Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в Свердловской области из-за того, что в регионе почти два месяца растет заболеваемость COVID-19. Обязательное ношение масок было отменено в Свердловской области с 3 июня. А остальные коронавирусные ограничения губернатор Евгений Куйвашев снял 10 марта.