Вильфанд: в части регионов РФ в сентябре продолжится лето

29 августа 2022 в 07:17 Размер текста - 17 +

В некоторых регионах России теплая погода будет весь сентябрь, сообщил Роман Вильфанд Фото: Сергей Русанов © URA.RU В начале осени на Урале и юге России сохранится жаркая погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Страна огромная, а календарь один, поэтому далеко не во все регионы придет осенняя погода с наступлением сентября. В некоторых регионах будет настоящее лето. С 1 сентября в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае, республике Алтай температура будет на 7-9 градусов выше нормы. Очень тепло будет и на Урале. На юге прогнозируется жара. Лето будет бушевать — ожидается 30-35 градусов, а в отдельных регионах еще выше температура будет. В Астраханской области прогнозируется до 39 градусов, в Ростовской области — до 36 градусов», — сказал Вильфанд в беседе с ТАСС. По словам синоптика, аномальная жара сохранится в Свердловской и Челябинской областях. В сентябре температура воздуха будет держаться около 30-ти градусной отметки. Ранее синоптики сообщили, что в центральной части России в начале сентября ожидается резкое похолодание. Так, в Москве за неделю температура воздуха опустится с 27 до 15 градусов. В столице также прогнозируют обильные дожди с грозами.

В начале осени на Урале и юге России сохранится жаркая погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Страна огромная, а календарь один, поэтому далеко не во все регионы придет осенняя погода с наступлением сентября. В некоторых регионах будет настоящее лето. С 1 сентября в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае, республике Алтай температура будет на 7-9 градусов выше нормы. Очень тепло будет и на Урале. На юге прогнозируется жара. Лето будет бушевать — ожидается 30-35 градусов, а в отдельных регионах еще выше температура будет. В Астраханской области прогнозируется до 39 градусов, в Ростовской области — до 36 градусов», — сказал Вильфанд в беседе с ТАСС. По словам синоптика, аномальная жара сохранится в Свердловской и Челябинской областях. В сентябре температура воздуха будет держаться около 30-ти градусной отметки. Ранее синоптики сообщили, что в центральной части России в начале сентября ожидается резкое похолодание. Так, в Москве за неделю температура воздуха опустится с 27 до 15 градусов. В столице также прогнозируют обильные дожди с грозами.