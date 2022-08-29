Вильфанд: в части регионов РФ в сентябре продолжится лето

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Жара. Пермь, набережная камы, жара в городе, городские картинки
В некоторых регионах России теплая погода будет весь сентябрь, сообщил Роман Вильфанд Фото:

В начале осени на Урале и юге России сохранится жаркая погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Страна огромная, а календарь один, поэтому далеко не во все регионы придет осенняя погода с наступлением сентября. В некоторых регионах будет настоящее лето. С 1 сентября в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае, республике Алтай температура будет на 7-9 градусов выше нормы. Очень тепло будет и на Урале. На юге прогнозируется жара. Лето будет бушевать — ожидается 30-35 градусов, а в отдельных регионах еще выше температура будет. В Астраханской области прогнозируется до 39 градусов, в Ростовской области — до 36 градусов», — сказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

По словам синоптика, аномальная жара сохранится в Свердловской и Челябинской областях. В сентябре температура воздуха будет держаться около 30-ти градусной отметки.

Ранее синоптики сообщили, что в центральной части России в начале сентября ожидается резкое похолодание. Так, в Москве за неделю температура воздуха опустится с 27 до 15 градусов. В столице также прогнозируют обильные дожди с грозами.

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В начале осени на Урале и юге России сохранится жаркая погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Страна огромная, а календарь один, поэтому далеко не во все регионы придет осенняя погода с наступлением сентября. В некоторых регионах будет настоящее лето. С 1 сентября в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае, республике Алтай температура будет на 7-9 градусов выше нормы. Очень тепло будет и на Урале. На юге прогнозируется жара. Лето будет бушевать — ожидается 30-35 градусов, а в отдельных регионах еще выше температура будет. В Астраханской области прогнозируется до 39 градусов, в Ростовской области — до 36 градусов», — сказал Вильфанд в беседе с ТАСС. По словам синоптика, аномальная жара сохранится в Свердловской и Челябинской областях. В сентябре температура воздуха будет держаться около 30-ти градусной отметки. Ранее синоптики сообщили, что в центральной части России в начале сентября ожидается резкое похолодание. Так, в Москве за неделю температура воздуха опустится с 27 до 15 градусов. В столице также прогнозируют обильные дожди с грозами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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