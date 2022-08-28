В ХМАО многодетный отец учинил скандал в центре помощи малоимущим

Конфликт разгорелся после замечания волонтера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске, на складе помощи малоимущим «Помоги продержаться», мужчина напал на волонтера. Инцидент произошел после того, как вартовчанину сделали замечание о том, что он взял слишком много вещей. Об этом URA.RU рассказала руководитель благотворительного склада «Помоги продержаться» Вероника Матвиенок.

«Произошло нападение на волонтера. Я собираюсь об этом написать заявление в полицию, и пусть правоохранители разбираются дальше. Волонтер сделал мужчине замечание, что он взял очень много одежды, а тот, в свою очередь, накинулся на волонтера с оскорблениями. Полез в драку, начал выхватывать телефон, а после обещал расправой, если мы опубликуем видео происшествия», — сообщила Матвиенок.

В полиции округа журналисту URA.RU сообщили, что заявление о данном происшествии к ним еще не поступало. Между тем на благотворительном складе «Помоги продержаться», куда вартовчане приносят вещи для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и которым нужна помощь, меняются условия выдачи вещей. Сейчас одежду нельзя получить без предварительной записи и соцконтракта.

Ранее URA.RU сообщало, что чиновник из ХМАО напал с ножом на помощника депутата Госдумы. На помощника депутата Госдумы Евгения Маркова Константина Бормотова в ходе рабочей поездки в Ханты-Мансийск напал сотрудник из департамента природных ресурсов ХМАО Дмитрий Теплоухов. Мужчины не смогли поделить дорогу.