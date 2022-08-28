Сноха пермского миллиардера снялась в фильме «Брат-3»

Премьера фильма «Брат-3» запланирована на декабрь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наталья Репина — супруга сына пермского миллиардера Александра Репина, сыграла в третьей части популярного криминального фильма «Брат». Брат-3 состоит из пяти киноновелл, в последней из которых Репина сыграла главную роль. Подробностями Наталья поделилась с корреспондентом URA.RU.

«Я — психолог и учитель медитации. В марте выступала на конференции „Синергия. Брэйн“, там меня заметила PR-агент. Она сотрудничала с киностудией „С-Синема“, которая написала сценарий и занималась съемками фильма „Брат-3“. Они искали актрису в одну из частей киноновеллы, мне предложили поучаствовать в проекте», — рассказывает Наталья.

Девушка отправилась в Москву, к режиссеру проекта — Валерию Переверзеву. И вместо небольшой роли, ей предложили главную. Наталья сыграла роль девушки из будущего и считает, что ее образ в фильме во многом совпадает с ее настоящей личностью. Также, в массовых сценах приняли участие еще несколько пермяков — учеников Натальи Репиной.

Премьера «Брат-3» запланирована на 25 декабря. Сценарий к фильму получил несколько наград, в том числе на международном кинофестивале сценарного мастерства «Your Script Produced!».