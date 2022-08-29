29 августа 2022

Жена челябинского губернатора отправилась в сплав по реке Ай. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сплав по реке Ай. Челябинск, сплав по реке, река ай
Ирина Текслер с командой оценили красоту Саткинского района Фото:

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина отправилась с командой «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020», который сама же и возглавляет, в сплав по реке Ай. О путешествии написали в группе фонда в социальных сетях.

«Сплав был одним из главных элементов нашей программы, мы увидели все самое интересное, вдохновились красотой и могуществом реки и скал. Встретили большое количество людей со всей страны: из Казани, Нижнего Тагила, Набережных Челнов, Йошкар-Олы. Так приятно, что люди едут в наш регион за новыми эмоциями и по достоинству оценивают невероятную природу!» — говорится в сообщении официальной группы фонда в соцсети «ВКонтакте».

В фонде отметили, что после сплава для команды во главе с Ириной Текслер организовали экскурсию по смотровой площадке Магнезита. А глава района Александр Глазков рассказал о новых проектах и идеях. В фонде уверены, что смогут сделать из Сатки «Арт-город», который станет центром притяжения для туристов.

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Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина отправилась с командой «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020», который сама же и возглавляет, в сплав по реке Ай. О путешествии написали в группе фонда в социальных сетях. «Сплав был одним из главных элементов нашей программы, мы увидели все самое интересное, вдохновились красотой и могуществом реки и скал. Встретили большое количество людей со всей страны: из Казани, Нижнего Тагила, Набережных Челнов, Йошкар-Олы. Так приятно, что люди едут в наш регион за новыми эмоциями и по достоинству оценивают невероятную природу!» — говорится в сообщении официальной группы фонда в соцсети «ВКонтакте». В фонде отметили, что после сплава для команды во главе с Ириной Текслер организовали экскурсию по смотровой площадке Магнезита. А глава района Александр Глазков рассказал о новых проектах и идеях. В фонде уверены, что смогут сделать из Сатки «Арт-город», который станет центром притяжения для туристов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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