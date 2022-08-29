Жена челябинского губернатора отправилась в сплав по реке Ай. Фото

30 августа 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер с командой оценили красоту Саткинского района Фото: Павел Сидоров © URA.RU Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина отправилась с командой «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020», который сама же и возглавляет, в сплав по реке Ай. О путешествии написали в группе фонда в социальных сетях. «Сплав был одним из главных элементов нашей программы, мы увидели все самое интересное, вдохновились красотой и могуществом реки и скал. Встретили большое количество людей со всей страны: из Казани, Нижнего Тагила, Набережных Челнов, Йошкар-Олы. Так приятно, что люди едут в наш регион за новыми эмоциями и по достоинству оценивают невероятную природу!» — говорится в сообщении официальной группы фонда в соцсети «ВКонтакте». В фонде отметили, что после сплава для команды во главе с Ириной Текслер организовали экскурсию по смотровой площадке Магнезита. А глава района Александр Глазков рассказал о новых проектах и идеях. В фонде уверены, что смогут сделать из Сатки «Арт-город», который станет центром притяжения для туристов. Фото: группа «Фонд 2020» в «ВКонтакте» Фото: группа «Фонд 2020» в «ВКонтакте» Фото: группа «Фонд 2020» в «ВКонтакте»

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина отправилась с командой «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020», который сама же и возглавляет, в сплав по реке Ай. О путешествии написали в группе фонда в социальных сетях. «Сплав был одним из главных элементов нашей программы, мы увидели все самое интересное, вдохновились красотой и могуществом реки и скал. Встретили большое количество людей со всей страны: из Казани, Нижнего Тагила, Набережных Челнов, Йошкар-Олы. Так приятно, что люди едут в наш регион за новыми эмоциями и по достоинству оценивают невероятную природу!» — говорится в сообщении официальной группы фонда в соцсети «ВКонтакте». В фонде отметили, что после сплава для команды во главе с Ириной Текслер организовали экскурсию по смотровой площадке Магнезита. А глава района Александр Глазков рассказал о новых проектах и идеях. В фонде уверены, что смогут сделать из Сатки «Арт-город», который станет центром притяжения для туристов.