Полицейского Екатеринбурга, задержанного ФСБ, отпустили домой

Подполковника из отдела полиции №6 в Екатеринбурге, которого задерживали при участии сотрудников ФСБ, отпустили почти сразу после операции по его поимке. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Сотрудника отпустили. С его коллегами продолжается работа», — сообщил собеседник агентства.
Предположительно, причиной задержания стало подозрение во взятках. Однако, по данным инсайдера, информация не подтвердилась.
Официальных комментариев от УФСБ по Свердловской области по поводу задержания не поступало. В полиции также не комментируют произошедшее.
Сообщения о задержании силовика поступили 29 августа. По версии источника, его посадили в машину на перекрестке Белинского и Авиационной, после чего увезли для проведения следственных мероприятий.
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