Полицейского Екатеринбурга, задержанного ФСБ, отпустили домой

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Сообщения о задержании полицейского появились 29 августа Фото:

Подполковника из отдела полиции №6 в Екатеринбурге, которого задерживали при участии сотрудников ФСБ, отпустили почти сразу после операции по его поимке. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сотрудника отпустили. С его коллегами продолжается работа», — сообщил собеседник агентства.

Предположительно, причиной задержания стало подозрение во взятках. Однако, по данным инсайдера, информация не подтвердилась.

Официальных комментариев от УФСБ по Свердловской области по поводу задержания не поступало. В полиции также не комментируют произошедшее.

Сообщения о задержании силовика поступили 29 августа. По версии источника, его посадили в машину на перекрестке Белинского и Авиационной, после чего увезли для проведения следственных мероприятий.

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Подполковника из отдела полиции №6 в Екатеринбурге, которого задерживали при участии сотрудников ФСБ, отпустили почти сразу после операции по его поимке. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Сотрудника отпустили. С его коллегами продолжается работа», — сообщил собеседник агентства. Предположительно, причиной задержания стало подозрение во взятках. Однако, по данным инсайдера, информация не подтвердилась. Официальных комментариев от УФСБ по Свердловской области по поводу задержания не поступало. В полиции также не комментируют произошедшее. Сообщения о задержании силовика поступили 29 августа. По версии источника, его посадили в машину на перекрестке Белинского и Авиационной, после чего увезли для проведения следственных мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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