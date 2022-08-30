Полицейского Екатеринбурга, задержанного ФСБ, отпустили домой

Сообщения о задержании полицейского появились 29 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подполковника из отдела полиции №6 в Екатеринбурге, которого задерживали при участии сотрудников ФСБ, отпустили почти сразу после операции по его поимке. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сотрудника отпустили. С его коллегами продолжается работа», — сообщил собеседник агентства.

Предположительно, причиной задержания стало подозрение во взятках. Однако, по данным инсайдера, информация не подтвердилась.

Официальных комментариев от УФСБ по Свердловской области по поводу задержания не поступало. В полиции также не комментируют произошедшее.

Сообщения о задержании силовика поступили 29 августа. По версии источника, его посадили в машину на перекрестке Белинского и Авиационной, после чего увезли для проведения следственных мероприятий.