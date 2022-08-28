В Екатеринбурге задержали силовика за взяточничество. Видео

29 августа 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге сотрудниками ФСБ задержан заместитель начальника одного из отделов полиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге задержали замначальника одного из городских отделов полиции, его подозревают в получении части взятки в размере 50 тысяч рублей, общая сумма которой составляла 200 тысяч. Как сообщает «Вечерние ведомости», сотрудники ФСБ задержали начальника отдела № 6. «Задержан заместитель начальника ОП № 6 УМВД города Екатеринбурга по оперативной работе. Полицейский получил первую часть взятки, 50 тысяч рублей, из предполагаемой в 200 тысяч, после чего был задержан. Задержание происходило на перекрестке улиц Белинского и Авиационной в столице Урала», — сообщает агентство. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Там информацию не подтвердили, но и не опровергли. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестные в масках силой затащили в автомобиль прохожего мужчину. Инцидент произошел 26 августа. Ранее агентство сообщало о свердловчанине, который похитил человека и приковал его к воротам на кладбище. Похититель вымогал у потерпевшего автомобиль Lada и 60 тысяч рублей.

В Екатеринбурге задержали замначальника одного из городских отделов полиции, его подозревают в получении части взятки в размере 50 тысяч рублей, общая сумма которой составляла 200 тысяч. Как сообщает «Вечерние ведомости», сотрудники ФСБ задержали начальника отдела № 6. «Задержан заместитель начальника ОП № 6 УМВД города Екатеринбурга по оперативной работе. Полицейский получил первую часть взятки, 50 тысяч рублей, из предполагаемой в 200 тысяч, после чего был задержан. Задержание происходило на перекрестке улиц Белинского и Авиационной в столице Урала», — сообщает агентство. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Там информацию не подтвердили, но и не опровергли. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестные в масках силой затащили в автомобиль прохожего мужчину. Инцидент произошел 26 августа. Ранее агентство сообщало о свердловчанине, который похитил человека и приковал его к воротам на кладбище. Похититель вымогал у потерпевшего автомобиль Lada и 60 тысяч рублей.