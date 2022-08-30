Махонин в компании прокурора проведет 1 сентября в ПГНИУ

Дмитрий Махонин является выпускником университета Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 1 сентября примет участие в торжественной линейке в ПГНИУ. Вместе с ним на мероприятии будет прокурор Пермского края Павел Бухтояров и бывший генпрокурор РФ Валентин Степанков. Об этом URA.RU рассказали источники в университете.

«Дмитрий Махонин как выпускник университета будет участвовать в линейке. Ожидается также присутствие прокурора Павла Бухтоярова, ГФИ по Пермскому краю Сергея Половникова, сенатора Андрея Климова, бывшего генпрокурора РФ Валентина Степанкова, председателя Пермского краевого суда Александра Суханкина, министра образования Пермского края Раисы Кассиной и ряда промышленников», — отметил источник. В пресс-службе администрации губернатора подтвердили визит Махонина в вуз.

Традиционно в линейке примет участие председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян, гендиректор ПАО «Уралкалий» Василий Лаук, гендиректор ПНППК Алексей Андреев и ряд других VIP. После линейки они прогуляются по территории университета. Дмитрий Махонин окончил юрфак университета в 2004 году. Выпускником этого факультета является и Валентин Степанков.

А до линейки Махонин посетит школу в п. Горный Пермского района. Там он также примет участие в торжественных мероприятиях. Школа была построена в рамках нацпроекта «Образование». Занятия в ней начнутся впервые.

После стрельбы в пермском университете были возбуждены уголовные дела об оказании опасных услуг, которые повлекли смерть двух и более лиц, и о мошенничестве. Его фигурантами называли руководство вуза. Сейчас, по сообщениям СМИ, дела закрыты.