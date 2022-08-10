Силовики возбудили уголовное дело после стрельбы в пермском вузе

11 августа 2022 в 02:54 Размер текста - 17 +

Подозреваемых и обвиняемых по уголовному делу пока нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После стрельбы в Пермском госуниверситете (ПГНИУ) сотрудники СУ СКРФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере. Такая информация со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, появилась в СМИ. «По словам знакомых с ситуацией источников, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено во втором отделе по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю в июле этого года. Ранее в следственном управлении были зарегистрированы несколько материалов по информации о возможных хищениях в ПГНИУ», — написано на сайте «Коммерсант-Прикамье». По словам собеседника пермского издания, дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. В материалах следствия указано, что разбирательство связано с деньгами, выделенными на систему автоматической пожарной сигнализации, организации и управления эвакуацией (ее монтажом занимались коммерческие структуры). При проверке, проведенной ранее, было обнаружено, что сигнал системы при ее активации не поступает пульт экстренных служб. Следователи также собираются провести проверку условий установки систем видеонаблюдения и удаленного доступа. О том, что в результате массовой стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете погибли шесть человек, URA.RU сообщало ранее. В прошлом году 20 сентября местный житель открыл огонь, в результате порядка 60 человека получили ранения и травмы. После нападения Тимура Бекмансурова на вуз Следком возбудил уголовное дело в отношении руководства ПГНИУ. А в конце июля текущего года следователи завершили дело напавшего на пермский госуниверситет. Его направили в суд. Согласно последним данным, срок содержания под стражей Тимура Бекмансурова был продлен. С ходатайством о продлении подсудимому меры пресечения в Пермском краевом суде выступила гособвининитель Светлана Плотникова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После стрельбы в Пермском госуниверситете (ПГНИУ) сотрудники СУ СКРФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере. Такая информация со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, появилась в СМИ. «По словам знакомых с ситуацией источников, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено во втором отделе по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю в июле этого года. Ранее в следственном управлении были зарегистрированы несколько материалов по информации о возможных хищениях в ПГНИУ», — написано на сайте «Коммерсант-Прикамье». По словам собеседника пермского издания, дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. В материалах следствия указано, что разбирательство связано с деньгами, выделенными на систему автоматической пожарной сигнализации, организации и управления эвакуацией (ее монтажом занимались коммерческие структуры). При проверке, проведенной ранее, было обнаружено, что сигнал системы при ее активации не поступает пульт экстренных служб. Следователи также собираются провести проверку условий установки систем видеонаблюдения и удаленного доступа. О том, что в результате массовой стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете погибли шесть человек, URA.RU сообщало ранее. В прошлом году 20 сентября местный житель открыл огонь, в результате порядка 60 человека получили ранения и травмы. После нападения Тимура Бекмансурова на вуз Следком возбудил уголовное дело в отношении руководства ПГНИУ. А в конце июля текущего года следователи завершили дело напавшего на пермский госуниверситет. Его направили в суд. Согласно последним данным, срок содержания под стражей Тимура Бекмансурова был продлен. С ходатайством о продлении подсудимому меры пресечения в Пермском краевом суде выступила гособвининитель Светлана Плотникова.