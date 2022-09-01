В Перми создали регоператора коммунальных сервисов

В Перми создали регионального оператора коммунальных сервисов

Директором регоператора коммунальных сервисов назначен депутат ЗС Илья Шулькин Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Фонд развития Пермского края и две частные ИТ-компании («Айти-М» и «ЛабИнструмент») учредили регионального оператора, который будет вести коммерческий учет и мониторинг качества коммунальных услуг, поставляемых бюджетным организациям в регионе. Эксперты называют эту систему уникальной и связывают ее создание с необходимостью экономии бюджетных средств, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье».

«Региональный оператор коммунальных сервисов (РОКС) займется предоставлением инженерно-технических консультаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Директором компании назначен депутат краевого заксобрания Илья Шулькин. Организация наладит автоматизированное регулирование потребления коммунальных ресурсов, станет контролировать качество ресурса на вводе в здание, займется мониторингом распределения его по объекту. Компания создаст базу потребления ресурсов по каждому зданию», — передает издание.

Депутат ЗС Илья Шулькин пояснил, что основная задача нового регоператора — создать квалифицированную службу заказчика для бюджетной сферы, которая будет работать с ресурсоснабжающими организациями. К сервисам системы на сегодня подключили уже 40 соцучреждений. За 5 ближайших лет все бюджетные компании должны будут перейти на работу в спецсистеме контроля подачи ресурсов. Эксперты в сфере ЖКХ рекомендуют сделать информацию о потреблении ресурсов учреждениями общественно-доступной, чтобы заинтересованные лица в случае необходимости смогли ее изучить.