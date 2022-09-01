01 сентября 2022

Из-за ливня Соликамск превратился в «Венецию». Фото

Отремонтированную дорогу в Соликамске затопило после ливня
© Служба новостей «URA.RU»
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Затопленная улица Кирова. Курган, затопленная улица, автомобиль в воде, ливень, потоп, дождь, последствие ливня
Отремонтированную дорогу затопило после ливней Фото:

Пришедшие вместе с началом осени сильные ливни превратили часть Соликамска (Пермский край) в местную Венецию. А именно — автомобильную дорогу, которую не так давно отремонтировали. Фотографии выложили очевидцы в группу «Верхнекамье ТВ» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорога, ведущая к Тельмана, не прошла испытание водой. Сейчас она снова перекрыта…», — пишет автор поста.

На фото видно, что автомобили практически «плывут», а люди передвигаются в воде по колено. В комментариях подписчики указывают на то, что на этом месте ранее был ливневый колодец. А после ремонта дороги его заасфальтировали. Впрочем, некоторые пишут, что там так было всегда, и опытные водители знают места объезда дороги во время ливней.

Ранее URA.RU рассказывало про мощный град, прошедший по всему Пермскому краю. Жители делились фото и видео.

Машины практически «плывут»
Подходящий костюм для прошедших ливней
Весь перекресток в воде

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Пришедшие вместе с началом осени сильные ливни превратили часть Соликамска (Пермский край) в местную Венецию. А именно — автомобильную дорогу, которую не так давно отремонтировали. Фотографии выложили очевидцы в группу «Верхнекамье ТВ» в соцсети «ВКонтакте». «Дорога, ведущая к Тельмана, не прошла испытание водой. Сейчас она снова перекрыта…», — пишет автор поста. На фото видно, что автомобили практически «плывут», а люди передвигаются в воде по колено. В комментариях подписчики указывают на то, что на этом месте ранее был ливневый колодец. А после ремонта дороги его заасфальтировали. Впрочем, некоторые пишут, что там так было всегда, и опытные водители знают места объезда дороги во время ливней. Ранее URA.RU рассказывало про мощный град, прошедший по всему Пермскому краю. Жители делились фото и видео.
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