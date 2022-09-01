Хуснуллин выделил почти миллиард Челябинску, Магнитогорску и Миассу

Вице-премьер России Марат Хуснуллин одобрил заявку Челябинской области на модернизацию теплосетей

Комиссия Хуснулина одобрила заявку Челябинской области на реконструкцию трех объектов теплоснабжения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер России Марат Хуснуллин одобрил заявку Челябинской области на реконструкцию и модернизацию трех объектов теплоснабжения. Общий объем финансирования составит 874 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«В ходе реализации проектов пройдет замена тепловых сетей Челябинска и Миасса, а также модернизация пиковой котельной в Магнитогорске. Общий объем финансирования составит 874 млн руб., из них 698,5 млн руб. — средства из Фонда национального благосостояния. Фондом ЖКХ проекты рассмотрены и одобрены», — отмечает губернатор Алексей Текслер.

Проекты предусматривают реконструкцию тепловых сетей общей протяженностью 4,5 км в Челябинске и Миассе, а также замену котла мощностью 100 Гкал/ч на пиковой котельной в Магнитогорске, введенной в эксплуатацию в 1989 году.

Города Челябинск, Магнитогорск, Миасс входят в тройку лидеров по численности населения. В результате реализации трех проектов улучшится качество коммунальных услуг у более чем 367 тыс. человек.

В пресс-службе губернатора заявляют, что область стала одним из первых регионов в стране, кто воспользовался новым инструментом поддержки. Речь идет о льготном займе из средств Фонда национального благосостояния.