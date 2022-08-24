Сотням пермских айтишников одобрили льготную ипотеку

25 августа 2022 в 12:19 Размер текста - 17 +

Средства на льготную ипотеку получили уже 58 IT-специалисов Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Пермском крае одобрение заявки на льготную ипотеку получили 222 работника IT-сферы. Всего имеют такую возможность в регионе 600 человек из порядка 150 компаний, передает сайт правительства Пермского края. «Критериям, позволяющим претендовать на получение жилищных кредитов по льготным условиям, соответствуют порядка 600 сотрудников из более 150 организаций региона. При этом 222 человека уже получили одобрение заявок», — сообщает сайт кабмина. Средства по льготной ипотеке получили уже 58 пермяков. Все они зарабатывают не менее 150 тысяч рублей в месяц. Также в крае действуют и другие меры поддержки IT-компаний. Это в том числе низкие налоги на новые основные средства для компаний (1,1% вместо 2,2%), скидка на аренду земли (1,5% вместо 4%), пониженные ставки по налогу на УСН (1% — «Доходы», 5% — «Доходы-расходы») и субсидии за принятого на работу сотрудника. Ставка по ипотеке для сотрудников информационной сферы сейчас составляет 5%. Максимальный размер кредит — 18 млн рублей для городов-миллиоников и 9 млн для остальных. Программу льготного жилищного кредитования для IT-специалистов правительство России запустило в мае. Это было связано с большим оттоком сотрудников данной сферы из страны. В конце мая стало известно, что 85% айтишников вернулись на родину.

В Пермском крае одобрение заявки на льготную ипотеку получили 222 работника IT-сферы. Всего имеют такую возможность в регионе 600 человек из порядка 150 компаний, передает сайт правительства Пермского края. «Критериям, позволяющим претендовать на получение жилищных кредитов по льготным условиям, соответствуют порядка 600 сотрудников из более 150 организаций региона. При этом 222 человека уже получили одобрение заявок», — сообщает сайт кабмина. Средства по льготной ипотеке получили уже 58 пермяков. Все они зарабатывают не менее 150 тысяч рублей в месяц. Также в крае действуют и другие меры поддержки IT-компаний. Это в том числе низкие налоги на новые основные средства для компаний (1,1% вместо 2,2%), скидка на аренду земли (1,5% вместо 4%), пониженные ставки по налогу на УСН (1% — «Доходы», 5% — «Доходы-расходы») и субсидии за принятого на работу сотрудника. Ставка по ипотеке для сотрудников информационной сферы сейчас составляет 5%. Максимальный размер кредит — 18 млн рублей для городов-миллиоников и 9 млн для остальных. Программу льготного жилищного кредитования для IT-специалистов правительство России запустило в мае. Это было связано с большим оттоком сотрудников данной сферы из страны. В конце мая стало известно, что 85% айтишников вернулись на родину.