Текслер провел срочное совещание после пожара в челябинском селе

Алексей Текслер пообещал помочь с жильем пострадавшим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Челябинский губернатор Алексей Текслер 31 августа провел совещание по ситуации с лесными пожарами. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера, на совещании начальник ГУ МЧС России по региону Юрий Буренко доложил о том, что больше всего от пожаров пострадали Троицкий и Варненский районы.

«В Варненском районе на месте работает оперативная группа ГУ МЧС. Причина пожара выясняется. В целом сегодня произошло пять лесных пожаров, которые локализованы», — сообщил Буренко.

В Троицком районе, в селе Кумысном ландшафтный пожар угрожал населенному пункту и комбинату «Уральский». Огонь затронул четыре нежилых садовых дома. В Варне, по словам Буренко, пожарные прибыли на место через четыре минуты после обращения, здесь также возгорание локализовано. Текслер дал поручение главе Варненского района Константину Моисеев разобрать случившееся поминутно и встретиться с пострадавшими. Губернатор заверил, что тем, кто лишился крова, помогут с жильем.

31 августа в селе Варне ландшафтный пожар перекинулся на жилые дома. В огне пострадало два жилых, один сгорел полностью, и два не жилых строения. В одном из домов жила семья с детьми, в другом четверо взрослых, один из которых получил 20% ожогов тела. К расследованию причин пожара подключилась областная прокуратура.