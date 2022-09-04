Юристы из Москвы помогли пермскому заводу и подали на него в суд

В Перми заводу "Звезда" пришлось судиться с московскими юристами из-за гонорара

05 сентября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Адвокаты из Москвы представляли интересы «Звезды» в судебном споре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми заводу «Звезда» пришлось судиться с московскими юристами из-за размера гонорара. Они представляли интересы предприятия в судебном споре с другим пермским заводом — НПО «Искра». В итоге суд встал на сторону «Звезды», а московские юристы потребовали выплаты гонорара, который полагался им в случае победы в суде. «В результате „Звезда“ оказалась должна своим юристам 2,9 млн рублей, из которых 2,5 млн рублей составил „гонорар успеха“ (выплаты в случае победы в суде). Помимо этой суммы, истец потребовал возместить ему транспортные расходы в 120 067 рублей, а также 132 192 рублей затрат на сбор и обеспечение доказательств», — указано на сайте Право.ру. Однако суд посчитал, что сумма судебных расходов «чрезмерна и не отвечает критерию разумности». «Гонорар успеха» юристов был ограничен суммой в 500 000 рублей, а итоговая сумма к выплате составила 914 000 рублей. ООО Пермский завод «Звезда» — входит в группу компаний ООО «УралГазРемонт» и производит различное оборудование для нужд газоэнергетического комплекса. ПАО НПО «Искра» является одним из крупнейших машиностроительных предприятий России. Оно проектирует, производит и поставляет оборудования для топливно-энергетического комплекса, ракетных двигателей и их элементов для ракетных комплексов.

В Перми заводу «Звезда» пришлось судиться с московскими юристами из-за размера гонорара. Они представляли интересы предприятия в судебном споре с другим пермским заводом — НПО «Искра». В итоге суд встал на сторону «Звезды», а московские юристы потребовали выплаты гонорара, который полагался им в случае победы в суде. «В результате „Звезда“ оказалась должна своим юристам 2,9 млн рублей, из которых 2,5 млн рублей составил „гонорар успеха“ (выплаты в случае победы в суде). Помимо этой суммы, истец потребовал возместить ему транспортные расходы в 120 067 рублей, а также 132 192 рублей затрат на сбор и обеспечение доказательств», — указано на сайте Право.ру. Однако суд посчитал, что сумма судебных расходов «чрезмерна и не отвечает критерию разумности». «Гонорар успеха» юристов был ограничен суммой в 500 000 рублей, а итоговая сумма к выплате составила 914 000 рублей. ООО Пермский завод «Звезда» — входит в группу компаний ООО «УралГазРемонт» и производит различное оборудование для нужд газоэнергетического комплекса. ПАО НПО «Искра» является одним из крупнейших машиностроительных предприятий России. Оно проектирует, производит и поставляет оборудования для топливно-энергетического комплекса, ракетных двигателей и их элементов для ракетных комплексов.