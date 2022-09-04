День города в Челябинске будет рекордно холодным. Скрин

В День города в Челябинске похолодает до 6 градусов

05 сентября 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

К субботе в Челябинске резко похолодает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU День города, который приходится в Челябинске на 10 сентября, будет самым холодным за первую половину сентября. Это следует из прогноза сайта Realmeteo. Аномальная жара закончилась в Челябинской области 2 сентября, когда термометры показывали 34-36 градусов. Со следующего дня температура начала резко снижаться на фоне дождей: 6 и 7 сентября челябинцам обещают 13 градусов днем и 6-7 по ночам, а 8 и 9 сентября дневные и ночные температуры снизятся на 1 градус. Очередной резкий скачок прогнозируется в ночь на субботу — 5 градусов. При этом днем в субботу температура почти не изменится — 6 градусов, чтобы с наступлением темноты опуститься до 3 градусов. В качестве утешения собирающимся праздновать 10 сентября День города обещают, что осадков на всем протяжении суток не ожидается. Дождь придет в Челябинск лишь в воскресенье. Также с 11 сентября начнется постепенное повышение температуры. К 14 сентября столбик термометра будет подниматься днем до 15 градусов, а по ночам опускаться до 6-9 градусов. Праздничные мероприятия в Челябинске начались 3 сентября и рассчитаны две недели, до 18 сентября. Всего запланировано 31 событие. На 10 сентября приходятся выступление выступление Клавы Коки, NILETTO и ST. Также в этот день горожан поздравят солисты Мариинского и Большого театра, а завершит музыкальную программу вечера певица ANNA ASTI. Часть выступлений уже перенесена, но фейерверк пока по-прежнему запланирован на 22:00. Скрин: сайт Realmeteo Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

День города, который приходится в Челябинске на 10 сентября, будет самым холодным за первую половину сентября. Это следует из прогноза сайта Realmeteo. Аномальная жара закончилась в Челябинской области 2 сентября, когда термометры показывали 34-36 градусов. Со следующего дня температура начала резко снижаться на фоне дождей: 6 и 7 сентября челябинцам обещают 13 градусов днем и 6-7 по ночам, а 8 и 9 сентября дневные и ночные температуры снизятся на 1 градус. Очередной резкий скачок прогнозируется в ночь на субботу — 5 градусов. При этом днем в субботу температура почти не изменится — 6 градусов, чтобы с наступлением темноты опуститься до 3 градусов. В качестве утешения собирающимся праздновать 10 сентября День города обещают, что осадков на всем протяжении суток не ожидается. Дождь придет в Челябинск лишь в воскресенье. Также с 11 сентября начнется постепенное повышение температуры. К 14 сентября столбик термометра будет подниматься днем до 15 градусов, а по ночам опускаться до 6-9 градусов. Праздничные мероприятия в Челябинске начались 3 сентября и рассчитаны две недели, до 18 сентября. Всего запланировано 31 событие. На 10 сентября приходятся выступление выступление Клавы Коки, NILETTO и ST. Также в этот день горожан поздравят солисты Мариинского и Большого театра, а завершит музыкальную программу вечера певица ANNA ASTI. Часть выступлений уже перенесена, но фейерверк пока по-прежнему запланирован на 22:00.