В Перми завод ищет сотрудника на зарплату в 120 тысяч рублей

Пермский завод «ОДК-Стар» ищет сотрудника на зарплату в 120 тысяч рублей

06 сентября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Рабочим без опыта на заводе предлагают пройти трехмесячное обучение Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пермское предприятие «ОДК-Стар» примет на работу руководителя отдела электронных компонентов, которому предлагают заработную плату до 120 тысяч рублей. Объявление с описанием вакансии размещено на сайте Headhunter. «Вакансия — начальник отдела электронных компонентов. От 90 до 120 тысяч рублей на руки. Обязанности: организация работы по сбору информации о поставщиках, поставки покупных комплектующих изделий (ПКИ), своевременное и непрерывное обеспечение электронного производства ПКИ для производства продукции», — указано в объявлении. Уточняется, что кандидат должен иметь высшее профессиональное техническое или экономическое образование. Кроме того, обязательное условие — наличие опыта работы по профилю не менее 3 лет. Предприятию также требуются инженеры, наладчик станков с ЧПУ, механик цеха и другие сотрудники. На заводе готовы трудоустроить и рабочих без опыта, которым будет предложено трехмесячное оплачиваемое обучение. «ОДК-Стар» разрабатывает и выпускает системы автоматического управления для авиационных двигателей гражданских самолетов и вертолетов. По данным на 2022 год, на предприятии работают около 4,5 тысячи человек. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае о наборе сотрудников объявил Краснокамский завод ЖБК. Рабочим предлагают зарплату от 75 до 113 тысяч рублей.

Пермское предприятие «ОДК-Стар» примет на работу руководителя отдела электронных компонентов, которому предлагают заработную плату до 120 тысяч рублей. Объявление с описанием вакансии размещено на сайте Headhunter. «Вакансия — начальник отдела электронных компонентов. От 90 до 120 тысяч рублей на руки. Обязанности: организация работы по сбору информации о поставщиках, поставки покупных комплектующих изделий (ПКИ), своевременное и непрерывное обеспечение электронного производства ПКИ для производства продукции», — указано в объявлении. Уточняется, что кандидат должен иметь высшее профессиональное техническое или экономическое образование. Кроме того, обязательное условие — наличие опыта работы по профилю не менее 3 лет. Предприятию также требуются инженеры, наладчик станков с ЧПУ, механик цеха и другие сотрудники. На заводе готовы трудоустроить и рабочих без опыта, которым будет предложено трехмесячное оплачиваемое обучение. «ОДК-Стар» разрабатывает и выпускает системы автоматического управления для авиационных двигателей гражданских самолетов и вертолетов. По данным на 2022 год, на предприятии работают около 4,5 тысячи человек. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае о наборе сотрудников объявил Краснокамский завод ЖБК. Рабочим предлагают зарплату от 75 до 113 тысяч рублей.