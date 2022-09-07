Тюменского чиновника позвали на работу в мэрию Сургута

Тюменскому чиновнику Колунину предложили пост начальника управления в мэрии Сургута

07 сентября 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Чиновника из Тюменской области Дмитрия Колунина ждут на работу в мэрии Сургута Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Бывший первый заместитель главы Уватского района (Тюменская область) Дмитрий Колунин займет пост начальника управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации Сургута. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии. «Говорят, что замглавы администрации Сургута Артем Кириленко, который курирует вопросы экономики, познакомился с Колуниным во время курсов повышения квалификации и решил пригласить его на вакантную должность. Официальное назначение тюменского чиновника вскоре уже состоится», — сообщил инсайдер. В приемной мэрии Уватского района сообщили URA.RU, что Колунин уже уволился с работы. В департаменте массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о назначении Колунина. «Временно исполняет обязанности начальника управления Екатерина Яцутко. Обо всех кадровых решениях в администрации города сообщается по факту их официального утверждения», — прокомментировали в мэрии Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что прежде должность начальника управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма в мэрии Сургута занимала Светлана Петрик. Она ушла на повышение в окружное правительство и теперь является заместителем директора департамента экономического развития ХМАО.

Бывший первый заместитель главы Уватского района (Тюменская область) Дмитрий Колунин займет пост начальника управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации Сургута. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии. «Говорят, что замглавы администрации Сургута Артем Кириленко, который курирует вопросы экономики, познакомился с Колуниным во время курсов повышения квалификации и решил пригласить его на вакантную должность. Официальное назначение тюменского чиновника вскоре уже состоится», — сообщил инсайдер. В приемной мэрии Уватского района сообщили URA.RU, что Колунин уже уволился с работы. В департаменте массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о назначении Колунина. «Временно исполняет обязанности начальника управления Екатерина Яцутко. Обо всех кадровых решениях в администрации города сообщается по факту их официального утверждения», — прокомментировали в мэрии Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что прежде должность начальника управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма в мэрии Сургута занимала Светлана Петрик. Она ушла на повышение в окружное правительство и теперь является заместителем директора департамента экономического развития ХМАО.