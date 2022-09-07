07 сентября 2022
06 сентября 2022

Жители Сургута в соцсетях возмутились оплатой проезда через терминал

Жители Сургута в соцсетях возмутились введением безналичной оплаты проезда в транспорте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, терминал, автобус, контролер, оплата проезда, контроль билетов, безбилетник, терминал для оплаты проезда
В Сургуте некоторым жителям не нравится введение безналичной оплаты проезда Фото:

В Сургуте общественный транспорт переводится на безналичную оплату проезда, через установку специальных устройств — валидаторов. Размещенный в группе «Администрация Сургута» в социальной сети «ВКонтакте» пост об этом вызвал возмущенные комментарии сургутян.

«А если карту забыл, или она не бесконтактная? В часы пик до водителя еще доберись, или как когда-то раньше «передайте на билетик?» — интересуется сургутянин Сергей Калеев.

В основном жители недовольны тем, что в автобусах не будет кондукторов, и оплату придется передавать водителю. Некоторые опасаются передавать свою карту для проверки контролерам, а некоторые опасаются, что оплата может не пройти.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске жители пожаловались на неудобные автобусы. В некоторых автобусах города отсутствуют площадки для детских колясок.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

В Сургуте общественный транспорт переводится на безналичную оплату проезда, через установку специальных устройств — валидаторов. Размещенный в группе «Администрация Сургута» в социальной сети «ВКонтакте» пост об этом вызвал возмущенные комментарии сургутян. «А если карту забыл, или она не бесконтактная? В часы пик до водителя еще доберись, или как когда-то раньше «передайте на билетик?» — интересуется сургутянин Сергей Калеев. В основном жители недовольны тем, что в автобусах не будет кондукторов, и оплату придется передавать водителю. Некоторые опасаются передавать свою карту для проверки контролерам, а некоторые опасаются, что оплата может не пройти. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске жители пожаловались на неудобные автобусы. В некоторых автобусах города отсутствуют площадки для детских колясок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...