Жители Сургута в соцсетях возмутились оплатой проезда через терминал

В Сургуте общественный транспорт переводится на безналичную оплату проезда, через установку специальных устройств — валидаторов. Размещенный в группе «Администрация Сургута» в социальной сети «ВКонтакте» пост об этом вызвал возмущенные комментарии сургутян.
«А если карту забыл, или она не бесконтактная? В часы пик до водителя еще доберись, или как когда-то раньше «передайте на билетик?» — интересуется сургутянин Сергей Калеев.
В основном жители недовольны тем, что в автобусах не будет кондукторов, и оплату придется передавать водителю. Некоторые опасаются передавать свою карту для проверки контролерам, а некоторые опасаются, что оплата может не пройти.
Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске жители пожаловались на неудобные автобусы. В некоторых автобусах города отсутствуют площадки для детских колясок.
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