Жители Сургута в соцсетях возмутились оплатой проезда через терминал

Жители Сургута в соцсетях возмутились введением безналичной оплаты проезда в транспорте

08 сентября 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

В Сургуте некоторым жителям не нравится введение безналичной оплаты проезда Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Сургуте общественный транспорт переводится на безналичную оплату проезда, через установку специальных устройств — валидаторов. Размещенный в группе «Администрация Сургута» в социальной сети «ВКонтакте» пост об этом вызвал возмущенные комментарии сургутян. «А если карту забыл, или она не бесконтактная? В часы пик до водителя еще доберись, или как когда-то раньше «передайте на билетик?» — интересуется сургутянин Сергей Калеев. В основном жители недовольны тем, что в автобусах не будет кондукторов, и оплату придется передавать водителю. Некоторые опасаются передавать свою карту для проверки контролерам, а некоторые опасаются, что оплата может не пройти. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске жители пожаловались на неудобные автобусы. В некоторых автобусах города отсутствуют площадки для детских колясок.

В Сургуте общественный транспорт переводится на безналичную оплату проезда, через установку специальных устройств — валидаторов. Размещенный в группе «Администрация Сургута» в социальной сети «ВКонтакте» пост об этом вызвал возмущенные комментарии сургутян. «А если карту забыл, или она не бесконтактная? В часы пик до водителя еще доберись, или как когда-то раньше «передайте на билетик?» — интересуется сургутянин Сергей Калеев. В основном жители недовольны тем, что в автобусах не будет кондукторов, и оплату придется передавать водителю. Некоторые опасаются передавать свою карту для проверки контролерам, а некоторые опасаются, что оплата может не пройти. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске жители пожаловались на неудобные автобусы. В некоторых автобусах города отсутствуют площадки для детских колясок.