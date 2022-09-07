Пермяки стали искать работу чаще, чем год назад

Количество резюме от соискателей в Пермском крае выросло на 24 процента

08 сентября 2022 в 07:10 Размер текста - 17 +

Активность соискателей в Пермском крае за год выросла чуть сильнее, чем в целом по Приволжскому федеральному округу и по России Фото: Анна Майорова © URA.RU Общее количество резюме в Пермском крае выросло на 24% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Такими данными поделились аналитики платформы HeadHunter. «Наиболее яркий прирост по количеству резюме в Пермском крае показала сфера „Административный персонал“: число желающих найти новую работу здесь увеличилось на 57% по сравнению с августом прошлого года. Кроме того, на 51% выросло количество резюме ИТ-специалистов, на 28% — специалистов по продажам, на 27% — специалистов сферы туризма и ресторанов, на 24% — строителей», — указано в документе исследования. В то же время пермяки все реже желают связать свою жизнь с госслужбой и НКО. Предпочитают не идти работать в банк, отрасль по добыче сырья, сферу искусств и развлечений, а также в высший менеджмент. При этом самыми популярными сферами для поиска новой работы у жителей Прикамья стали «Продажи» (к ним относятся 12% резюме), «Административный персонал» (9%), «ИТ, интернет, телеком» и «Производство» (по 6%), «Транспорт, логистика» (4%). Ранее URA.RU сообщало, что Прикамье вошло в топ-5 по наименьшей доле работников с высшим образованием. Регион занял третье место в рейтинге РФ.

Общее количество резюме в Пермском крае выросло на 24% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Такими данными поделились аналитики платформы HeadHunter. «Наиболее яркий прирост по количеству резюме в Пермском крае показала сфера „Административный персонал“: число желающих найти новую работу здесь увеличилось на 57% по сравнению с августом прошлого года. Кроме того, на 51% выросло количество резюме ИТ-специалистов, на 28% — специалистов по продажам, на 27% — специалистов сферы туризма и ресторанов, на 24% — строителей», — указано в документе исследования. В то же время пермяки все реже желают связать свою жизнь с госслужбой и НКО. Предпочитают не идти работать в банк, отрасль по добыче сырья, сферу искусств и развлечений, а также в высший менеджмент. При этом самыми популярными сферами для поиска новой работы у жителей Прикамья стали «Продажи» (к ним относятся 12% резюме), «Административный персонал» (9%), «ИТ, интернет, телеком» и «Производство» (по 6%), «Транспорт, логистика» (4%). Ранее URA.RU сообщало, что Прикамье вошло в топ-5 по наименьшей доле работников с высшим образованием. Регион занял третье место в рейтинге РФ.