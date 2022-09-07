На химкомбинате в Озерске запретили носить крупную бижутерию

На ПО «Маяк» в Челябинской области ввели новый дресс-код

Стиль одежды сотрудников ПО «Маяк» должен подчеркнуть уровень культуры и профессионализма работников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На комбинате ПО «Маяк» в Озерске Челябинской области запретили крупную бижутерию. Как следует из принятого положения, правила дресс-кода начали действовать с сентября.

«Кольца, серьги, цепочки, браслеты не должны быть крупными, броскими. Допустима современная бижутерия среднего размера», — сообщается в документе ПО «Маяк».

Дресс-код допускает три стиля одежды: деловой, свободный и специальный. Если работник желает проявить индивидуальность, ему придется согласовать этот вопрос с руководителем. Как отмечается, внешний вид должен подчеркнуть уровень культуры, эстетику и профессионализм работников. Принятое положение устанавливает правила в отношении одежды, обуви и причесок сотрудников предприятия. Общий лейтмотив — работаникам необходимо соблюдать при выборе тканей, цветов, покроя и аксессуаров строгость, сдержанность и консерватизм.

Женщинам не рекомендовали носить блузки из полупрозрачных тканей, с глубоким декольте, на бретелях, с крупными стразами. Длинные волосы следует аккуратно укладывать, убирать в хвост, косичку или пучок, а короткие — аккуратно постригать и тоже и укладывать. Цвет волос — естественных тонов. Деловой костюм у мужчин может быть однотонным или разного цвета для брюк и пиджака, но в классических сочетаниях оттенков. Ремень следует носить в тон ботинкам. Количество колец — не более одного на каждой руке.

В пресс-службе предприятия URA.RU отметили, что в Росатоме и на комбинате ПО «Маяк» с 2014 года действует кодекс этики. В документе уже были прописаны требования к внешнему виду сотрудников на рабочих местах. Новое положение продолжило начинание с целью укреплять и формировать имидж компании.