07 сентября 2022

В Челябинске построят кадетский корпус

© Служба новостей «URA.RU»
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Вахта памяти. Челябинск, вечный огонь, цветок, гвоздики, кадет, вахта памяти
Кадеты получат отдельное здание Фото:

В Челябинске будет построен кадетский корпус. Под него отдадут новый пристрой в школе №22, на улице Солнечная 10В. Площадь участка под новый корпус составила более 35 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте мэрии.

«Проектом предусматривается размещение пристроя к существующей школе МБОУ „СОШ № 22“ с целью увеличения числа учащихся, для обеспечения жителей существующей и планируемой застройки данной и прилегающих территорий дополнительными школьными местами. Площадь отведенного земельного участка МБОУ „СОШ № 22“ — 35 423 квадратных метров», — говорится в пояснительной записке.

Новый пристрой, который возведут в границах улиц Молодогвардейцев, Солнечная, Захаренко, и Космонавта Шеффера в Курчатовском районе. В школе появится 1387 дополнительных мест.

Ранее властями было принято решение строить школу на набережной реки Миасс рядом с микрорайоном «Западный луч». Возводить общеобразовательное учреждение будут по типовому проекту, как и школы в Чурилово, ОЦ «Ньютон», «Академ Riverside».

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В Челябинске будет построен кадетский корпус. Под него отдадут новый пристрой в школе №22, на улице Солнечная 10В. Площадь участка под новый корпус составила более 35 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте мэрии. «Проектом предусматривается размещение пристроя к существующей школе МБОУ „СОШ № 22“ с целью увеличения числа учащихся, для обеспечения жителей существующей и планируемой застройки данной и прилегающих территорий дополнительными школьными местами. Площадь отведенного земельного участка МБОУ „СОШ № 22“ — 35 423 квадратных метров», — говорится в пояснительной записке. Новый пристрой, который возведут в границах улиц Молодогвардейцев, Солнечная, Захаренко, и Космонавта Шеффера в Курчатовском районе. В школе появится 1387 дополнительных мест. Ранее властями было принято решение строить школу на набережной реки Миасс рядом с микрорайоном «Западный луч». Возводить общеобразовательное учреждение будут по типовому проекту, как и школы в Чурилово, ОЦ «Ньютон», «Академ Riverside».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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