В Челябинске построят кадетский корпус

Кадеты получат отдельное здание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске будет построен кадетский корпус. Под него отдадут новый пристрой в школе №22, на улице Солнечная 10В. Площадь участка под новый корпус составила более 35 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте мэрии.

«Проектом предусматривается размещение пристроя к существующей школе МБОУ „СОШ № 22“ с целью увеличения числа учащихся, для обеспечения жителей существующей и планируемой застройки данной и прилегающих территорий дополнительными школьными местами. Площадь отведенного земельного участка МБОУ „СОШ № 22“ — 35 423 квадратных метров», — говорится в пояснительной записке.

Новый пристрой, который возведут в границах улиц Молодогвардейцев, Солнечная, Захаренко, и Космонавта Шеффера в Курчатовском районе. В школе появится 1387 дополнительных мест.

Ранее властями было принято решение строить школу на набережной реки Миасс рядом с микрорайоном «Западный луч». Возводить общеобразовательное учреждение будут по типовому проекту, как и школы в Чурилово, ОЦ «Ньютон», «Академ Riverside».