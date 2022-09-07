Челябинская школьница погибла, упав с 50-метровой скалы

Аракульский Шихан. Об этом сообщили URA.RU 8 сентября в поисково-спасательной службе региона.
«Днем 8 сентября во время прогулочного похода по Аракульскому Шихану со скального участка сорвалась 14-летняя школьница. Упав с высоты 50 метров, девушка-подросток получила смертельные травмы. Проводится расследование обстоятельств трагедии», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Спасатели Кыштымского отряда областной ПСС прибыли к горному массиву. Используя спинальный щит, они вынесли погибшую школьницу со скал и передали сотрудникам полиции.
Аракульский Шихан — один из самых известных скальных массивов Урала. Горная гряда находится на территории Верхнего Уфалея, возле озера Аракуль. Самая высокая точка хребта достигает 80 метров, природная достопримечательность привлекает множество туристов.
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