07 сентября 2022

Челябинская школьница погибла, упав с 50-метровой скалы

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Поход на Аракульский Шихан погубил 14-летнюю девочку (фото из архива) Фото:

Аракульский Шихан. Об этом сообщили URA.RU 8 сентября в поисково-спасательной службе региона.

«Днем 8 сентября во время прогулочного похода по Аракульскому Шихану со скального участка сорвалась 14-летняя школьница. Упав с высоты 50 метров, девушка-подросток получила смертельные травмы. Проводится расследование обстоятельств трагедии», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Спасатели Кыштымского отряда областной ПСС прибыли к горному массиву. Используя спинальный щит, они вынесли погибшую школьницу со скал и передали сотрудникам полиции.

Аракульский Шихан — один из самых известных скальных массивов Урала. Горная гряда находится на территории Верхнего Уфалея, возле озера Аракуль. Самая высокая точка хребта достигает 80 метров, природная достопримечательность привлекает множество туристов.

Тело погибшей из скального массива эвакуировали спасатели Кыштымского отряда
Фото:

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Аракульский Шихан. Об этом сообщили URA.RU 8 сентября в поисково-спасательной службе региона. «Днем 8 сентября во время прогулочного похода по Аракульскому Шихану со скального участка сорвалась 14-летняя школьница. Упав с высоты 50 метров, девушка-подросток получила смертельные травмы. Проводится расследование обстоятельств трагедии», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Спасатели Кыштымского отряда областной ПСС прибыли к горному массиву. Используя спинальный щит, они вынесли погибшую школьницу со скал и передали сотрудникам полиции. Аракульский Шихан — один из самых известных скальных массивов Урала. Горная гряда находится на территории Верхнего Уфалея, возле озера Аракуль. Самая высокая точка хребта достигает 80 метров, природная достопримечательность привлекает множество туристов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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