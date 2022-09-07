Глава ХМАО и основатель «Лукойла» Алекперов наградили нефтяников

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и основатель «Лукойла» Вагит Алекперов наградили нефтяников в Когалыме

Наталья Комарова и Вагит Алекперов наградили нефтяников в Когалыме Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова, основатель «Лукойла» Вагит Алекперов и первый вице-президент компании Азат Шамсуаров приняли участие в церемонии награждения нефтяников в Когалыме (ХМАО). Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«Хочу поблагодарить компанию за то, что не только в традиционных городах присутствия, но и в других регионах, где „Лукойл — Западная Сибирь“ осуществляет свою деятельность, с такой же теплотой и вниманием она относится к социальным проектам на развитие человека. Большое спасибо вам не только за миллионы тонн нефти, но и за ваше доброе отношение к дому, в котором мы с вами живем», — сказала на церемонии Комарова.

Церемония состоялась в рамках празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Указом президента РФ Владимира Путина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден сотрудник «Когалымнефтегаз» Райфин Гареев. Почетное звание «Заслуженный строитель РФ» присвоено Агамету Алиметову.

Почетной грамотой президента РФ награждены представитель «Когалымнефтегаза» Владимир Пузыренко и сотрудник «Урайнефтегаз» Елена Щелокова. Благодарность президента России объявлена Раилю Закиеву и Александру Корунову, которые трудятся на предприятии «Ямалнефтегаз».

Постановлением губернатора ХМАО отмечены Гульнара Абдульманова и Людмила Лозенко. Благодарность главы округа объявлена Александру Лавринцу.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретилась с основателем «Лукойла» Вагитом Алекперовым в Когалыме. Алекперов на встрече со студенткой из ХМАО Тазагюль Сардаровой рассказал о том, что помогло ему добиться успеха в профессии.