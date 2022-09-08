В Челябинской области запускают новый формат отдыха

В Челябинской области набирает популярность отдых в глэмпингах

В Челябинской области набирают популярность глэмпинги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области набирает популярность новый формат экологического туризма с размещением в глэмпингах. Как рассказали URA.RU участники рынка, развитию направления способствует возросший интерес к внутреннему туризму.

«Много глэмпингов построили на Тургояке. В большом количестве возводят на Увильдах. Сегодня это новые объекты размещения, оборудованные, со всеми удобствами. Кроме того, соответствуют антиковидным ограничениям», — сообщила URA.RU директор по развитию компании СТТ Мария Кучеренко.

Формат позволяет минимизировать общение с другими туристами, поэтому удобен в условиях пандемии. Кучеренко привела в пример один из глэмпингов рядом с Челябинском. Несмотря на его расположение вдали от водоемов, судя по сайту, размещение в домиках забронировано по октябрь в выходные дни и частично — в будни.

«Свой глэмпинг в июне запустили в Миассе недалеко от курорта „Солнечная долина“, Тургояка и нацпарка „Таганай“. Загрузка все лето близилась к 100%. Теперь готовимся к приему гостей в рамках горнолыжного сезона», — поделилась с URA.RU управляющая глэмпингом «URAL Glamp» Марина Андреева.

Собеседница агентства сообщила, что туристы приезжают не только из Челябинской и Свердловской областей, но и из других регионов страны. Много гостей из Тюмени, Ямало-Ненецкого автономного округа. Были путешественники из Красноярска. Приезжие издалека бронируют глэмпинг надолго, свердловчане — до пяти дней, челябинцы — на сутки.